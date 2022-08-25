مصر.. حبس ممثل و"يوتيوبر" بتهمة "نشر أخبار كاذبة"

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الخميس، حبس الممثل حمادة صميدة واليوتيوبر أحمد الدسوقي وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والإساءة إلى الشرطة المصرية، ونشر أخبار كاذبة، في القضية التي تحمل رقم 1539 حصر أمن الدولة العليا.

وألقت الشرطة القبض على حمادة صميدة وأحمد الدسوقي بعد تداول فيلم قصير جسد خلاله صميدة دور ضابط شرطة في كمين يهدف التربح من نسب المشاهدات، قاموا خلاله بأفعال رأت نيابة أمن الدولة أنها مسيئة للشرطة.

وأثار مقطع الفيديو، مؤخرًا الجدل بسبب ظهور ضباط شرطة ينصبون كمينا ويقومون بتوقيف شاب في سيارته وبرفقته فتاه، حيث ارتكبوا أفعالا مسيئة للشرطة.

وبفحص الفيديو من قبل الشرطة تبين أنه مشهد تمثيلي قام به ممثل يوتيوبر و 2 آخرين، وتحركت الشرطة قامت بالقبض على المتهمين، حيث وجد بحوزتهم مسدس صوت وجهاز لاسلكي تم استخدامهم في الفيلم القصير الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول موقف نقابة المهن التمثيلية من قرار حبس صميدة، أكد الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن صميدة ليس عضوا بنقابة المهن التمثيلية، مؤكدا أن النقابة ليس لها دخل به من قريب أو من بعيد.

جدير بالذكر أن صميدة هو ممثل مصري شارك بأدوار صغيرة في العديد من الأفلام والمسلسلات وحقق شهرة واسعة.