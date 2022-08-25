ميرفت أمين ترد على شائعة وفاتها: "الموضوع بقى سخيف"

أعربت الفنانة المصرية ميرفت أمين، عن استيائها الشديد من تردد شائعة وفاتها خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة.

وقالت “أمين” في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ عبر الهاتف، إنها ليست متابعة لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل جيد، مشيرةً إلى أنها تفاجأت بتلك الشائعة بعد تلقيها عدة اتصالات مساء يوم الخميس من مقربين للاطمئنان عليها.

وأضافت الفنانة المصرية، أن مثل هذه الشائعات تتسبب في إزعاج شديد وقلق سواءً للفنان أو المقربين منه، قائلة: “افرض أنا نايمة أو مشغولة في حاجة وما شوفتش التليفون الناس اللي بتتصل دي هيقلقوا جدا وممكن يحصل أيه خاصة لو في حد قريبي أو صديقي بيعاني من أمراض مزمنة وممكن ما يستحملش الصدمات”.

وتابعت: ”الموضوع ده بقى سخيف ومتكرر ومش عارفة إيه الهدف من الشائعات دي، يعني أنا قالوا عني كدا ليه، وأنا الحمد لله زي الفل ومافيش أي حاجة تخليهم يطلعوا الشائعات دي“.

وحول مقاضاة مروجي مثل هذه الشائعات، قالت ميرفت أمين في تصريحاتها لـ“إرم نيوز“، إنها لم تعلم مصدرها الأساسي لذلك تترك الأمر لنقابة الممثلين تتعامل معها كيفما تشاء حال معرفة مصدر أي شائعة ”سخيفة“ مثل هذه.

وعن آخر أعمالها الفنية المقبلة، أشارت ميرفت أمين، إلى أنها حاليا تقرأ دورا جديدا في عمل درامي لم تنته من قراءته، رافضة الكشف عن أي تفاصيل تتعلق به نتيجة عدم حسمها المشاركة فيه حتى الآن.

وفي وقت سابق أبدت نقابة المهن التمثيلية في مصر، على لسان عضو مجلس النقابة الفنان منير مكرم، استياءها من تكرار شائعات وفاة الفنانين، معربة عن استغرابها من تصرف من تسمح له نفسه بإعلان وفاة شخص دون أي صفة أو صلة تربطه به.

وأعرب منير مكرم، في تصريح سابق عبر الهاتف لـ“إرم نيوز“ عن استيائه من تناول بعض المواقع وصفحات ”السوشيال ميديا“ تلك الأنباء غير الصحيحة دون التحقق منها.