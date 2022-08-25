محمد صبحي لـ"إرم نيوز": يجب مواجهة الفن السيئ ببديل أقوى كي يتراجع

قال الفنان المصري محمد صبحي في تصريح لـ“إرم نيوز“، إنه يجب مواجهة الفن السيئ ببديل أقوى كي يتراجع، بدلا من إضاعة الوقت سدى.

وأكد صبحي أن رسالته من وراء مسرحية ”نجوم الظهر“ هي أن ”الجميع يعتقد أن النجوم تظهر ليلا فقط، وهذا غير صحيح لأن ضوء الشمس يخفيها نهارا، وهنا استعارة وكناية عن النجوم الكبار الذين يمنعون ظهور أي شخص جديد، حيث نوضح من خلالها أنه لا يصح أن نضيع وقتنا في مواجهة الفن السيئ، بل نواجهه ببديل أقوى، وحينها سوف يتراجع“.

ويستعد الفنان المصري محمد صبحي، لنشاط فني على مستوى المسرح والسينما والتلفزيون خلال الفترة المقبلة، حيث يقدم عددا من المشروعات الفنية.

وحصد صبحي مؤخرا العديد من التكريمات تقديرا لدوره المميز في الفن المصري، كان آخرها تكريم الجامعة البريطانية له في مصر منذ يومين.

وقال في حديثه لـ“إرم نيوز“، إنه يكون سعيدا جدا بتلك التكريمات ”عندما يثق في حيثيات التكريم، وما سبب تكريم هذه الجهة له؟“، موضحا أن ”تكريم الدكتور سلطان القاسمي له في أيام الشارقة المسرحية هو الأقرب له، ويعتبره أعلى وسام يمنح لفنان عربي تحت عنوان (فارس المسرح العربي)، وهذا كان اختيارا من جانب أكثر من 42 ناقدا فنيا في المنطقة العربية“.

وعن تعاونه مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال صبحي إن ”هناك بروتوكول تعاون بينه وبينهم لتقديم أعمال جيدة كان أولها مسرحية (نجوم الظهر) التي عرضت مؤخرا، وهناك مشروعات أخرى مازالت في مرحلة الدراسة والكتابة، وقريبا سوف نبدأ بروفات مسرحية (عيلة اتعملها بلوك)، لتكون التعاون الثاني لي معهم“.

وأضاف صبحي أنه يحرص دائما أن تكون أعماله تحمل رسائل إلى جمهوره؛ ”حيث يستمتع الجمهور بالعرض ويضحك، وفي نفس الوقت لا بد أن يكون هناك شيء وصل إليهم“.

وكشف صبحي، أنه يستعد حاليا لتقديم الموسم الثالث من برنامج ”مفيش مشكلة خالص“، وذلك بعد نجاح الموسمين السابقين على مدار 22 حلقة، حيث يناقش من خلال هذا العمل سلوكيات المواطن. وتابع: ”هناك أفكار كثيرة أنتظر تحقيقها لو أعطاني الله عمرا؛ لأن طموحي ما زال طازجا يستطيع أن يحلم بالمزيد“.

وعن العمل الذي يتمنى تقديمه أجاب صبحي: ”لم يأت بعد“.

وأعلن الفنان محمد صبحي في وقت سابق عن أسماء الناجحين في التصفية النهائية لاختبارات ”ستوديو مصر“، التي أجراها على مدار شهر، ويقدمها مجانا بمسرحه بمدينة سنبل، حيث يخضع المقبولون لكورس تعليمي في شتى المجالات الفنية.