فوز الفهد ترد على انتقادات بشأن "بياض بشرتها"

علقت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية ”فوز الفهد“ على حملة انتقادات طالتها بعد مقطع فيديو لها، وهي تشدد على بياض بشرتها.

وكانت ”الفهد“ خرجت لتسخر من الذين ينتقدون حديثها عن بياض بشرتها، معلقة بالقول: ”أُصبتم بالانهيار ليش قلت أنا بيضا، إي بيضا نعم هاه، إيه بيضا، أنا مو صايرة بيضا صايرة شفافة يا جماعة عروقي كلها طالعة، أنا أوفر بيضا شنو مزعلكم؟!“.

وتداولت حسابات إخبارية ومتابعون الفيديو المعني، منوهين إلى ”انفعال ”الفهد“ وغضبها بعد وصفها بأنها سمراء البشرة“.

وإثر التعليقات، خرجت ”الفهد“ في مقطع فيديو عبر حسابها على ”سناب شات“، مشددة على أنها كانت تمزح في ردها على من ينزعجون من حديثها عن بياض بشرتها.

وعبرت المشهورة الكويتية عن استغرابها من كمّ الانتقادات التي لقيتها، والحسابات الإخبارية التي تلقفت المقطع المعني، بسبب حديثها عن بياض وسمرة البشرة.

واستنكرت محاولة الحط من قدر المشاهير دائمًا، لافتة إلى أن هناك حسابات ”تعتاش“ على أخبار المشاهير، ونشر فضائح عنهم، والتركيز على حياتهم.

وعلقت في معرض حديثها: ”شوفوا طالعوا الأكاونتات تسفل من المشاهير، وتنطر خبر المشاهير، وفيه أكاونتات أصلًا عايشة على قفا المشاهير، أنا أزعل لأنني أساسًا كويتية وعايشة في الكويت، للي يزعل بس شذي عنا بالكويت، أي أكاونت يطلع يسفل بالثاني، أي حد يطلع يفضح الثاني“.

وأضافت ”الفهد“ أن المشاهير مجرد أشخاص يقومون بتصوير جانب من اهتماماتهم عبر مواقع التواصل، ومع ذلك يتم اتهامهم بأمور عديدة كالنصب، والاحتيال، وغسيل الأموال.

وأشارت إلى أن جميع الاتهامات تنصب على المشاهير بسبب حصولهم على أموال مقابل الإعلانات التي يروجون لها فقط، قائلة: ”المشاهير شو مسوين؟ مسوين إعلانات، رزق جاي من ربي، كذابين، نصابين، غسيل أموال، ليش لأنه نسوي إعلانات، لأنه نشتري، لأنه نستانس (..)“.