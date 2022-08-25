مؤيد النفيعي يثير الجدل بقبلة في مسلسل "مو" على نتفليكس

أثار الفنان السعودي مؤيد النفيعي الجدل في مشهد جريء له خلال مشاركته بمسلسل ”مو“، الذي يُعرض على شبكة ”نتفليكس“.

وظهر النفيعي في شخصية عريس بمشهد حفل زفاف، وعلى طريقة الأفلام الأجنبية، باشر بتقبيل العروس على شفتيها.

وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عن صدمتهم واستنكارهم لموافقة ”النفيعي“ على المشهد، كما طالته سخرية لتمثيله أدوارا سابقة يوجه فيها رسائل عن ”قيم الرجولة والأخلاق“.

وطالب مغرد في موقع ”تويتر“ بإيقاع العقوبة على مؤيد النفيعي بسبب المشهد: ”اللي سواه مؤيد النفيعي أتمنى يتعاقب عليه، مسوي تبي توصل للعالمية أوصل بدون المسخرة وقلة التربية اللي سويتها يا معـ/ـفن“.

وعبر آخر عن صدمته من الممثل السعودي: ”مؤيد النفيعي ؟؟؟؟؟؟؟؟ أقسم بالله مستغرب جددا هالحركه منه“.

وكتب آخر: ”مؤيد النفيعي؟؟؟؟؟ وش شفت أنا“.

بينما اعتبر مغرد يدعى ”عمر“ أن المشاهير قد يقدمون على أي فعل مقابل الشهرة والمال: ”ليش مستغرب مشاهير الفلس توقع منهم أي شي“.

وأيده ”محمد“: ”مصيبة إذا عشان فلوس وشهرة تبيع دينك وعاداتك وتقاليدك .. كيف بتقابل أهلك وجماعتك يا أسود الوجه وقبلهم ربك .. الله يعافينا ولا يبتلينا“.

وهاجمه متابع: ”مشهد مؤيد النفيعي مقزز لأبعد درجة انحطاط وانسلاخ تام.. الله ياخذك بس“.

وعلق ”يزن“: ”مؤيد النفيعي جاب العيد أقسم بالله ومن حظي الزفت إني صحيت وأول ما فتحت عيوني على المقطع حقه المعفن“.

وعلى جانب آخر، سخر متابعون من مؤيد النفيعي، خاصة بعد شهرته ببطولة حلقات ”خمبلة: مدرسة علوم المرجلة“، والتي حاول فيها تقديم رسائل عن ضرورة الالتزام بالرجولة والقيم الأخلاقية الملازمة لها.

وألمح مغرد بالقول: ”أجل علوم الرجاجيل بصب الفناجيل“.

وعلقت مغردة: ”كنت حاسه من قبل أنه مو تمام لا ومسوي مدرسه لعلوم المرجلة“.

وكذلك ألمح آخر: ”وش صار على مدرسة علوم المرجلة“.

بينما كتب مغرد: ”وش ذا التحول“.

ودافع فريق عن مؤيد النفيعي، منوهين إلى أن مهنته في التمثيل تفرض عليه أدوارا معينة، وليس من الضرورة أن تمت لشخصه بصلة، فيما شكك آخرون بأداء النفيعي بالفعل لمشهد القبلة.

واشتهر الفنان السعودي مؤيد النفيعي كـ“كوميديان“ على قناة ”تلفاز 11“ في ”يوتيوب“، إذ لعب أدوارا في عدد من الأعمال من خلالها، وكان أشهرها ”بكر كارميلا“ التي أداها كستاند أب كوميدي، و“خمبلة: مدرسة علوم المرجلة“.