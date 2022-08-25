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الفنان التركي إبراهيم تاتليسس يتعرض لحادث سير مروع (فيديو)
تاريخ النشر: 25 أغسطس 2022 10:12 GMT
تاريخ التحديث: 25 أغسطس 2022 10:20 GMT

الفنان التركي إبراهيم تاتليسس يتعرض لحادث سير مروع (فيديو)

نجا الفنان التركي الشهير إبراهيم تاتليسس من موت محقق بعد تعرضه لحادث سير في ولاية "بودروم" التركية، فيما لم تتضح بعد صورة وضعه الصحي. تعرض الفنان التركي الشهير

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المصدر: إرم نيوز

نجا الفنان التركي الشهير إبراهيم تاتليسس من موت محقق بعد تعرضه لحادث سير في ولاية ”بودروم“ التركية، فيما لم تتضح بعد صورة وضعه الصحي.

وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن الشاحنة التي كان يستقلّها تاتليسس برفقة عدد من الأشخاص اصطدمت بسيارة على الطريق السريع إلى ولاية بودروم.

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وتداول ناشطون وحسابات تركية صورا ومقاطع فيديو تظهر تحطم المركبة التي كاني يستقلها الفنان التركي وعمليات الإنقاذ ورفع الحطام.

وذكرت أن تاتليسس علق داخل الشاحنة وسط محاولات فرق الإنقاذ إخراجه والركاب الآخرين من موقع الحادث.

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وكان تاتليسس المشهور في العالم العربي تعرض لـ 3 محاولات اغتيال، تسببت الثالثة منها عام 2011 بإصابته بالشلل.

وقيل إن سبب استهدافه، هو عقد صفقات في مجال السياحة وإبرام عقود مع شركات عقارات في العراق.

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