"شهاب ملح" ينفي القبض عليه في إيران

خرج المشهور الإيراني شهاب مرتضى غفوري، والمعروف بـ“شهاب ملح“ عبر حساب في ”سناب شات“، نافيا ما أشيع عن تعرضه للإيقاف من قبل الجهات الأمنية في إيران.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض ”شهاب ملح“ للإيقاف من قبل السلطات الإيرانية.

وكان الحساب الرسمي في ”سناب شات“ للمشهور الإيراني اختفى قبل عدة أيام، ما دفع بالترويج لنبأ اعتقاله من قبل السلطات الإيرانية.

وحاول المشهور الإيراني الادعاء عبر حسابه في ”إنستغرام“ سابقا، أنه أغلق حسابه في ”سناب شات“ بنفسه، رغبة منه في التفرغ لتأثيث الفيلا خاصته في دبي.

لكن شهاب ملح تراجع فيما يبدو عن ادعائه، ليخرج بعدة مقاطع فيديو منهارا ويعترف بإغلاق حسابه في ”سناب شات“.

وأعلن عن فتح حساب ”احتياطي“ على ”سناب شات“ ريثما يسترجع حسابه الأصلي، وفق قوله.

وألمح إلى أن أشخاصا يحاولون الإضرار به، وهم وراء إغلاق حسابه في ”سناب شات“ وليس الجهات الأمنية كما أشيع.

ولفت في مقاطع فيديو بثها في ”سناب شات“ أن هؤلاء هم ذاتهم من قاموا قبل 3 سنوات على الأقل بالتسبب في أذيته بالكويت، حيث تم إبعاده عنها لاحقا ليعود إلى مسقط رأسه إيران.

واستنكر محاولة أشخاص لم يكشف عن هويتهم، الإضرار به مجددا في الكويت، متسائلا عن السبب.

وأكد أن هؤلاء قاموا بدفع مبلغ كبير لإدارة ”سناب شات“ لإغلاق حسابه، متسائلا عن سبب عدم توثيق حسابه الرسمي إلى الآن.

وعلق في معرض حديثه: ”عشان تشوفون الزبالة اللي حوليني أنا، اشمعنى شهاب، اتخيلوا اقلكم شغلة، عبالكم بخاف، دافعين مبلغ، عشان سكرون سنابي، دافعين مبلغ، اللي يشتغلون بسنات شات عشان يسكرون سنابي، ليش ما توثق، اللي اعرفه التوثيق اللي عنده بس 10 الاف يتوثق على طول اوك“.

وشدد على أن العديد من الأشخاص عرفوا الشهرة بسببه، وأن جميع من قام بالتصوير معهم كان ذلك بموافقتهم، رغم ادعاء بعضهم غير ذلك.