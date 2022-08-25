هند القحطاني تهاجم "المسيئين" وتكشف هوية حساب "محرض"

هاجمت المشهورة السعودية المقيمة في الولايات المتحدة هند القحطاني ”المسيئين“ لها، والذين قالت إنهم ”يلفقون كلاما عني بالتعاون مع منظمات وغسيل الأموال“.

وكشفت عن صاحب حساب في ”تويتر“ يعمل باسم (ثلاثة قرون من التأسيس)، مبينة أن اسمه عبد المجيد فهد آل درمان، ودأب على تلفيق الشائعات عنها، ومنها علاقتها غير الشرعية بأحد الأشخاص.

ونشرت ”القحطاني“ عددا من تغريدات الحساب، الذي يتهمها اتهامات أكدت أنها ”تلفيق وباطلة“، كما قامت بالرد على بعضها.

ولفتت إلى أن صاحب الحساب تعمد متابعتها منذ سنوات بعيدة، ليقوم بحفظ مقاطع فيديو لها ليستغلها في اتهاماته.

وقامت هند القحطاني بنشر تلفيقات الحساب بعد انفعالها على تعليق متابعة، تسيء إليها، إذ دافعت المشهورة السعودية عن نفسها في فيديو مطول نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“، مستنكرة من يتهمونها بتحريض غيرها على الهرب من المملكة.

واعتبرت المشهورة السعودية أن من يلفقون التهم بحقها ويسيئون لها يفعلون ذلك بسبب الحسد والحقد.

وطالبت متهميها بإحضار دليل يثبت تحريضها غيرها على الهرب من المملكة، لافتة إلى أنه في القانون السعودي يمكن لأي شخص يبلغ من العمر 21 عاما السفر دون الحاجة لإذن ولي أمر.

ونفت أن تكون كاميرات المراقبة في منزلها بطلب من المنظمة التي تتبع لها، مؤكدة أنها حرة في التصرف في منزلها وتركيب كاميرات إن شاءت.

كما نفت المشهورة السعودية وجود أي منظمة تعمل لصالحها، مشددة على أنها تقيم في أقوى دولة في العالم وهي الولايات المتحدة، التي تستطيع الوصول إليها في حال ثبت أن لها أي علاقات غير مشروعة.

وعلقت في الفيديو ”يقولون استأجروا لها العصابة، يلعن ابوكن انا في أمريكا، ما في هنا لا عصابات ولا مافيات إنت في أقوى دولة بالعالم أقوى مخابرات بالعالم، ما حد يقدر يلف بذيلة، والدنيا ماهي سبهللة، تتحكم بها العصابة وتشتغل في غسيل الأموال، لا أحد في أمريكا يدخل حسابه دولار واحد بطريقة غير مشروعة، يلعن ابوكن هذي امريكا، مجانين“.

وأضافت ”لو أنه يدخل حسابي اصلا سنابي اكيد مراقب، رصيدي البنك هنا، ما في احد يلف بذيله، ليه تتكلمون عن الصومال ولا اليمن ولا افغانستان، مافيا ولا عصابات، صدق مجانين، ادمغتهم مغسوله، من الحسد يطلعون اشاعات بس يبون يبردون فيها على قلوبهم، يبون هم يصدقون، ألا خسئتم، يلا عندكم تقدرون تتواصلون مع السلطات الأمريكية كلموهم عن مصادر أموالي وعن بيتي، (..) يا حسده يا مرضى..“.

وقالت المشهورة السعودية إنها تعاني من قطيعة أقربائها لها، وتدخل آخرين غيرهم، مضيفة أن نجل فراش كان في المدرسة التي تعمل بها في السعودية، صار يلفق عنها كلاما لأسباب مجهولة.

واستنكرت على أقربائها السماح لابن ”الفراش“، الذي يدعى فلاح عايد العنزي، بتلفيق الإشاعات عنها ”يتواصل مع اخوالي ويقلهم كلام مب صحيح عني، لكن لو أخوالي رجال كان حشوا جزمهم بحلقهم وقفوه عني، حتى وانتو زعلانين مني، تسمحون للساقط يقول كلام دعارة وفجور عني.. افا والله ما لومه، بصراحة برافو عليه، انتو مسوين علي رجال مهدديني بالقتل، وهذا الكلام يقول كلام كله فحش وتفحش هفا عليكم حتى ولو إني بأمريكا أنا بنتكم، أنا اطالب اخوالي انهم يعقبونه (..) ولد الفراش فلاح عايد العنزي، انا باخذ حقي منه قانوني ما اسكتله، ترا قال عني كلام فحش“.

وأكدت أنها لم تقم بفعل أي شيء سوى محاولتها الدائمة لتربية أبنائها، لافتة إلى أن تصويرها لنفسها دون حجاب من حقها، مشددة على أن ”أجساد النساء ليست بعورة“.

ونوهت ”القحطاني“ إلى أنها اشترت منزلها في أمريكا من مالها، مشددة على أنها لا تخشى أحدا ولا يمكن لأحد أن يمسها أو يمس أبناءها بسوء وهي تقيم في مجمع على درجة عالية من الأمان.

وأوضحت أنها تقيم في مثل هذا المجمع ليس بداعي الخوف، لكن لرغبتها في الحصول على خصوصية لها ولأبنائها.

وتابعت ”أنا بأأمن دولة بالعالم شفتو فايز المالكي، سمعتوا فايز المالكي لما اشتكى من الناس يتجمعون عند بيته وإذا تعذر منه يحط رجله علشان ما يسكر الباب، أنا يجون ناس أقل شي مرتين في الشهر، ناس ما أعرفهم، يتصل علي حراس الأمن، يبلغني فلان فلاني، ما اعرفها ماعليش ما دخلهم، لو ان بيتي مفتوح عالعام، (..) كان لقيته كل يوم من المعجبين، لكن معليش ما ابي اقلق عيالي ابغاهم يعيشون حياة طبيعية“.