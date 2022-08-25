ما حقيقة التعاون الفني بين حليمة بولند وشاروخان؟

نفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، التي تزور الهند حاليا، ما أشيع من أخبار عن تعاون فني مع الفنان الهندي شاروخان.

وسخرت بولند من الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام عربية عن تعاونها مع شاروخان، في الوقت الذي وثقت فيه زيارتها لمدينة كيرلا الهندية للترويج لإعلانات.

وعلقت في فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“ أنها استيقظت على أنباء متداولة واتصال والديها بشأن حقيقة تصويرها عملا مع شاروخان.

وأكدت أنها صُدمت من الأنباء مثلها مثل متابعيها، بعد نشر مختلف الأخبار بشأن تعاقدها مع شاروخان تارة على برنامج في رمضان، وأخرى ذكرت مشاركتها له في فيلم.

وقالت في معرض حديثها: ”قمت من النوم ولا الدنيا مقلوبة، ماما تسألني بابا يستفسر، إنتي قلتيلنا رايحة الهند إعلان طلعتي تصورين مع شاروخان، من إعلان لشاروخان، حنزلكم الأخبار الصحفية اللي نازلة عني اليوم، واللي انصدمت فيها حالي حالكن، اشي مكتوب عني برنامج رمضاني، اشي مكتوب عني فيلم مع شاروخان.. واشي اشي، من كل وكالات الأنباء والأخبار العربية (..)“.

ونسبت عدد من وسائل الإعلام الأخبار عن حليمة بولند وشاروخان إلى مصادر مقربة.

يذكر أن الإعلامية الكويتية كانت قد وصلت إلى كيرلا الهندية قبل يومين للترويج للسياحة فيها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للإعلامية ”بولند“ بعد قيامها بجلسة تصوير مع فيل، وظهرت وهي تركب عليه، مرتدية في ذات الوقت الساري الهندي التقليدي.