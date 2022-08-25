رد غير مباشر من رهف القحطاني على دخولها "الدانوب" مع كلبها

ردت المشهورة السعودية رهف القحطاني بطريقة غير مباشرة على الجدل الذي أثارته في اليومين الماضيين، عقب زيارتها لسلسلة أسواق محلات ”الدانوب“ برفقة كلبها.

وكانت ”القحطاني“ وثقت تجولها في ”الدانوب“ فرع محافظة الخُبر برفقة كلبها، الذي وضعته في عربة التسوق.

ولاحقا، شنّ متابعون هجوما على المشهورة، مستنكرين دخولها إلى سوق عام برفقة كلب، كما انتقدوا ”تساهل“ سلسلة الأسواق مع ”القحطاني“ والسماح لها بالدخول برفقة كلب.

فيما أعلن آخرون عن مقاطعتهم لـ“الدانوب“ على خلفية ذلك.

وإثر الحملة، أصدر ”الدانوب“ بيانا رسميا يعلن فيه عن قيامه بتعقيم فرع الخبر كاملا وكذلك عربات التسوق، مشددا على أنه ”يمنع منعا باتا دخول الزبائن إليه برفقة الحيوانات الأليفة“.

ولم يصدر من رهف القحطاني أي تعليق على البيان والهجوم عليها، لكنها خرجت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“ وهي أمام أحد متاجر التسوق فيما يبدو، وكان برفقتها كلبها.

ووثقت القحطاني وهي داخل السيارة، رفض الكلب الذهاب مع الخادمة التي حاولت أخذه، لتتمكن المشهورة السعودية من دخول المتجر.

وألمحت في رد غير مباشر إلى أن الكلب يرفض التخلي عنها، ولا تدري ماذا تفعل في هذا الشأن، معلقة أنه لا يمكنها تركه وحده في السيارة مع درجات الحرارة العالية، وفي الوقت ذاته لا تستطيع إدخاله المتجر.

وظهرت رهف القحطاني بعدها وهي تنتظر صديقتها للعودة من المتجر، إذ يبدو أنها قررت البقاء برفقة كلبها في السيارة.