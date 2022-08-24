انفصال سيلفستر ستالون وجنيفر فلافين بعد 25 عامًا من الزواج

قدمت رائدة الأعمال والعارضة الأمريكية، جنيفر فلافين طلبًا للطلاق من النجم العالمي سيلفستر ستالون في محكمة في مقاطعة بالم بيتش، فلوريدا.

ووفقًا لمجلة ”بيبول“، تزوج ستالون، (76 عامًا) من فلافين (54 عامًا)، في العام 1997، بعد أكثر من 10 سنوات من بدء علاقتهما.

وأنجب الثنائي 3 بنات، هن: صوفيا (25 عامًا)، وسيستين (24 عامًا)، وسكارليت (20 عامًا)، ولدى ستالون أيضًا ابن يدعى سيرجيو من زوجته السابقة ساشا زاك، كما كان لديه ابن يدعى ”سيج“ لكنه توفي بسبب نوبة قلبية في العام 2012.

وتأتي تقارير انفصال ستالون عن فلافين بعد 3 أشهر من احتفالهما بذكرى زواجهما الخامس والعشرين، حيث نشر النجم صورة على ”إنستغرام“ مع تعليق: ”عيد زواج سعيد لزوجتي المذهلة، لا توجد كلمات كافية لوصف ما تعنيه هذه المرأة المتفانية والصابرة في حياتنا، وأتمنى فقط أن يكون هناك 25 عامًا أخرى، شكرًا لك عزيزتي“.

وكتبت فلافين أيضًا: ”عيد زواج سعيد، شكرًا لك على إبقائي دائمًا مبتسمة، وأشعر بالحب، ومحمية بعائلتنا الجميلة“، وأضافت: ”زواجنا يتحسن كل عام، لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا معًا“.

وفي 10 أغسطس/ آب الجاري، نشرت ”فلافين“ صورة مع بناتها الثلاث، وكتبت عليها: ”هؤلاء الفتيات هن أولويتي، لا شيء آخر يهم، نحن الأربعة إلى الأبد“.

وعلقت ابنتها صوفيا على الصورة: ”أنتِ صخرة والأم الأكثر روعة، نحن محظوظون لوجودكِ في حياتنا، نحبكِ كثيرًا“، وأضافت الابنة الأخرى سيستين تعليقًا:“أقوى امرأة عرفتها“.

وكان ”ستالون“ قد ظهر مؤخرًا بوشم لكلبه ”روكي“ في المكان نفسه الذي كان عليه وجه فلافين على ذراعه، مما أثار شائعات عن الانفصال.