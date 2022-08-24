وفاة الموسيقار السوري حسام الدين بريمو

نعت نقابة الفنانين في سوريا، اليوم الأربعاء، الموسيقار حسام الدين بريمو، الذي وافته المنية عن عمر 60 عاما.

وبحسب ما نقلته إذاعة ”شام أف أم“ المحلية، فقد توفي الموسيقار السوري بعد صراع مع مرض السرطان.

والفنان بريمو من مواليد دمشق العام 1962، انطلق في مسيرته الفنية كممثل مسرحي مع العديد من الفرق المسرحية.

درس في المعهد العالي للموسيقى في دمشق العام 1991، حيث تخرج منه العام 1997، وتخصص في الموسيقى الكلاسيكية.

وعمل الراحل وكيلا للمعهد العالي للموسيقى وقام بالتدريس فيه، كما عمل مدرسا في كلية التربية في جامعة دمشق، ومدرسا في كلية ”مار أفرام السرياني“ للاهوت.

ولاحقا، أصبح الموسيقار حسام الدين قائدا ومدربا لجوقة مار أفرام السرياني، ومعاون مدير دار الأسد للثقافة والفنون.

وقام الموسيقار الراحل بتأسيس جوقات لأعمار مختلفة، بدءا بالأطفال وحتى المسنين.

كما شارك مع فرقة الموسيقى العربية في مهرجان الموسيقى العربية في العاصمة القاهرة العام 1994.

قدم عددا كبيرا من المقامات والترانيم والأغاني، منها مقامات الأذان وكذلك ترانيم الفصح.