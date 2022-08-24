هجوم متبادل بين هند القحطاني و"متابعة"

هاجمت المشهورة السعودية، المقيمة في الولايات المتحدة، هند القحطاني صاحبة أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول إنها ”متابعة تتبعني منذ سنوات“.

ونشرت القحطاني عدة منشورات عبر حسابها في ”سناب شات“ وألمحت فيه إلى أن مهاجمتها هي ثنوى الدوسري، التي طالما تبادلت مع المشهورة السعودية القذف والإساءات.

وسخرت المشهورة السعودية ممن يهاجمونها، لافتة إلى أنها تشعر بنفسها كأنها ”رئيسة دولة“ بسبب اهتمام الآخرين بما تفعله، مضيفة أنها المشهورة الوحيدة التي يحدث معها هذا.

وطالبت ”المسيئين“ لها بالدليل على ما يتهمونه بها، ساخرة بالقول إنها ستسمح لمنتقديها بنشر أي دليل ضدها.

وشككت هند القحطاني بالهدف من وراء الحملة ضدها، مشددة على أن من يقومون بها لا يهمهم أي مبادئ دينية أو أخلاقية.

وبررت أن من يقومون بالإساءة لها يفعلون ذلك بسبب شهرتها وأموالها، وأن ما جمعته من مال كان بمجهودها الخاص، وفق قولها.

وكان حساب مجهول الهوية في موقع التواصل ”تويتر“، من المرجح أنه يعود لمواطنة في السعودية، شن هجوما ممنهجا ولاذعا على هند القحطاني.

ويبدو أن الحساب تم إطلاقه لهذا الغرض، إذ وصفت صاحبته المشهورة السعودية بأنها ”ملحدة“، كما وصفتها بـ“العجوز“.

وعمد الحساب على تلقف الإساءات ضد ”القحطاني“، وقذف المدافعين عن المشهورة السعودية، فيما أكدت صاحبة الحساب أن بينها وبين هند القحطاني ”تصفية حساب“، وفق تعبيرها.

كما ردت على مطالبة ”القحطاني“ بالدليل، بالقول إن ما تنشره في حساباتها في مواقع التواصل يكفي كدليل ضدها.

واتهمت صاحبة الحساب المعنية، هند القحطاني، بأنها دأبت على تشويه صورة الإسلام والمسلمين.