أنباء عن خروج المشهور السعودي "دحروج" من السجن خلال أيام

أعلن الفنان السعودي زياد العمري عن قرب خروج صديقه مشهور مواقع التواصل الاجتماعي ”دحروج لبلبوني“ بعد عدة أيام من السجن.

وكان المشهور محمد محارب نقل عن العمري في منشور له على حسابه في ”سناب شات“ أن ”دحروج سيخرج من السجن بعد 4 أيام“.

ومن غير المعروف إن كان المشهور دحروج سيخرج بالفعل من السجن.

وألقت السلطات السعودية القبض على ”دحروج“ مطلع يناير/ كانون الثاني من هذا العام بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يروج لكمية كبيرة من المواد المخدرة مع شخص آخر.

وقام المشهور دحروج آنذاك بنشر المقطع المعني عبر خاصية ”ستوري“ في ”إنستغرام“ عن طريق الخطأ، ليجد طريقه لاحقا إلى مواقع التواصل، مثيرا الجدل بين المواطنين.

وظهر المشهور السعودي في مقطع الترويج وهو بحالة غير طبيعية على ما يبدو، بينما استنكر متابعون آنذاك تباهيه بتصوير هذه الكمية من المواد المخدرة.

وما لبث أن وجه النائب العام في حينها للقبض على المشهور السعودي ورفيقه، لتعلن وزارة الداخلية عبر حسابها في ”سناب شات“ عن إلقاء شرطة الرياض القبض عليهما.

وتعرّض دحروج للسجن على خلفية ترويجه للمواد المخدرة، فيما لم يتم الكشف عن الحكم الصادر بحقه.