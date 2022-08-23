بعد جراحة دقيقة في القلب.. نجل الفنان محمد ثروت يكشف تطورات حالة والده الصحية

كشف أحمد نجل الفنان المصري محمد ثروت، مساء اليوم الثلاثاء، تطورات حالة والده الصحية بعد خضوعه لجراحة دقيقة في القلب للمرة الثانية خلال أقل من شهرين.

ونشر ”ثروت“ صورة عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“ لوالده من على سرير المستشفى، معلنًا نجاح العملية الدقيقة في القلب، التي أجراها الفنان المصري في النمسا.

وعلّق نجل محمد ثروت على الصورة، قائلًا: ”ألف حمدًا لله على السلامة يا حبيبي، ودائمًا منور حياتنا، ويفضل صوتك مالي علينا الدنيا“. وأضاف: ”الحمد الله، وبفضله، وبدعواتكم، الوالد خرج من عملية دقيقة جدًا بالقلب في النمسا، أشكر كل الناس إللي سألت عن والدي سواء بالاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وأتأسف لو مش عارف أرد على التليفون“.

يشار إلى أن هذه هي الجراحة الثانية في القلب، الذي يخضع لها الفنان محمد ثروت 67 عامًا، خلال أقل من 60 يومًا، حيث خضع للجراحة الأولى في مصر، أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي.

وحينها غادر ”ثروت“، في الـ27 شهر يونيو/حزيران الماضي، المستشفى، بعدما تعرض لأزمة صحية مفاجئة، خضع على إثرها للتدخل الجراحي العاجل.

وقال أحمد نجل الفنان، عقب العملية الأولى على ”فيسبوك“، إن ”والده أجرى عملية قلب مفتوح، وإن العملية نجحت“.