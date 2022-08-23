آية قرآنية.. أحدث ردود راغب علامة على أزمة الصور مع زوجة السفير العراقي

في أحدث ردوده بعد الأزمة الأخيرة التي أشعلتها صوره مع زوجة السفير العراقي في الأردن، غرَّد الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه على“تويتر“، بآية قرآنية.

وقال علامة إن ”الله سبحانه وتعالى ذمّ الظلم والظالمين في مواقع عدة من القرآن الكريم كقوله تعالى: (لا تحسبن الله غافلًا عمّا يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار)“.

وجاءت تغريدة ”علامة“، بعد موجة انتقادات واسعة بسبب مجموعة صور نشرها أثناء حفل خاص على مأدبة غداء أقامها السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، في 19 أغسطس/آب الجاري، بمنزله في العاصمة الأردنية، عمّان.

ونشر علامة 3 صور على ”تويتر“ عن حضوره للحفل مع تغريدة شكر فيها السفير وعائلته، إلا أن بعض العراقيين اعتبروها ”خادشة وغير لائقة“، ما حمل وزارة الخارجية العراقية على استدعاء السفير العذاري، للاستفسار واحتواء الضجة.

ورد الفنان على ما حدث عبر برنامج ”تفاعلكم“ عبر شاشة ”العربية“، حيث أكد أن ما حدث ”لا يستحق الرد عليه أصلًا“، واعتبر أن ”الأزمة مفتعلة، وخلفياتها ليست اجتماعية أبدًا، وأن الانتقادات والهجوم جاءت من حسابات وهمية“، كما أكد وجود علاقة صداقة عائلية تربطه بالسفير وعائلته، معتبرًا أنه ”لو حدث ما هو خطأ لما ظهرت هذه الصور للعلن“، ثم ختم كلامه بقوله لمن افتعل الضجة: ”اتقوا الله“.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل أصدرت نقابة الموسيقيين في لبنان بيانًا دعمت فيه علامة، واعتبرت أن التقاط الصور في جميع المناسبات مع الفنانين ”شيء طبيعي“، كما استنكرت الهجوم عليه.

على إثر ذلك فيما يبدو، اتخذ الفنان اللبناني، قرارًا بإغلاق حسابه على ”تويتر“ أمام غير المتابعين، ليصبح حسابًا خاصًا وليس عامًا.