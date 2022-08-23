شيرين عبدالوهاب تعلن عن رغبتها في استكمال تعليمها

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن نيتها استكمال تعليمها، بعد توقفها عند مرحلة الإعدادية ولم تستكمل.

جاء ذلك خلال البرومو الدعائي لحلقة الشاعر المصري أيمن بهجت قمر، في برنامج ”معكم“ الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي عبر فضائية “CBC”، المقرر عرضها الخميس المقبل.

وجاء في البرومو الدعائي، جزء من مداخلة أجرتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، في الحلقة المسجلة التي ستعرض الخميس، تهنئ فيه أيمن بهجت قمر على حصوله على شهادة البكالوريوس في مجال السياحة والفنادق، بعد 20 عاماً من انقطاعه عن الدراسة، لتعلن رغبتها في استكمال تعليمها هي الأخرى.

وقالت شيرين موجهة حديثها إلى ضيف الحلقة ”مبروك يا أيمونتي، أنا كمان عايزة أكمل تعليمي زيك“، لتعقب منى الشاذلي قائلة ”ده خبر الموسم“.

كما كشفت الفنانة المصرية عن تعاونها مع ”أيمن“ في فيلم جديد بعنوان ”قصة حياة أمي“ من تأليف والده الراحل بهجت قمر.

والمفارقة هنا أن حديث الفنانة شيرين عبد الوهاب جاء بعد 10 سنوات من كشفها عن المرحلة الدراسية التي وصلت إليها.

وكانت شيرين عبدالوهاب كشفت في تصريحات تلفزيونية سابقة يعود تاريخها لشهر أغسطس عام 2012، عندما استضافتها الفنانة نيكول سابا في برنامج كانت تقدمه الأخيرة باسم “التفاحة”، أنها لم تستكمل تعليمها ولم تحصل على أي شهادة تعليمية.

وحينها خلال الحلقة أعربت شيرين عن ندمها لعدم حصولها على أي شهادة، سواء الجامعية أو الثانوية أو حتى الإعدادية، وكذا ندمها على عدم معرفتها اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أنها انقطعت عن التعليم وهي بالمرحلة الإعدادية بسبب ظروف الزلزال الذي ضرب مصر عام 1992.