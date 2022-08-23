عرف بـ"رجل الألف صوت".. وفاة منوشهر إسماعيلي أشهر المدبلجين الإيرانيين

توفي أشهر المدبلجين الإيرانيين، منوشهر إسماعيلي، المعروف بـ“رجل الألف صوت“، عن عمر ناهز 83 عامًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية عن مدير الدبلجة في التلفزيون الإيراني، مجتبى نقي، قوله إن ”منوشهر إسماعيلي ظل في المستشفى لعدة أيام، لكنه عاد إلى منزله، وتوفي الليلة الماضية بسبب سكتة قلبية“.

وبحسب الوكالة فإنه ”من المقرر أن يتم تشييع ودفن جثمان منوشهر إسماعيلي يوم غد الأربعاء في مقبرة بمدينة كرج الواقعة جنوب العاصمة طهران“.

وولد منوشهر إسماعيل في الـ29 من مارس/آذار عام 1939 في محافظة كرمنشاه غرب إيران، وبدأ عمله في مجال الدبلجة عام 1957 في الأدوار القصيرة، وفي عام 1965 أصبح مسؤولًا عن الدبلجة للعديد من الأفلام الكبيرة.

ووفق تقارير لوسائل إعلام إيرانية فقد عمل الراحل إسماعيلي في مجال الدبلجة لمدة 60 عامًا، واشتهر بتحدثه بعدة شخصيات في أفلام ومسلسلات متنوعة، وأطلق عليه لقب ”رجل الألف صوت“.

وفي سيرة الراحل الفنية إدارة دبلجة عليا لأكثر من 200 فيلم وبرنامج ومسلسل تلفزيوني وبرامج إذاعية، كما عمل معلقا صوتيا ومذيعا في أكثر من 1500 عمل.

شارك منوشهر إسماعيلي في العديد من الأفلام في مسيرته المهنية. وكان دبلج شخصية أنتوني كوين في دور الصحابي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في فيلم الرسالة.

ونال إسماعيلي عام 2009 الميدالية الذهبية في المهرجان السينمائي والتلفزيوني الذي تقيمه وزارة الثقافة الإيرانية بنسخته الحادية عشرة، بسبب دوره في الدبلجة.