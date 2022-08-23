أزمة الشعيبي والفضالة.. "رسائل مبطنة" بعد إطلالة هيا الجديدة

عادت التلميحات غير المباشرة بين الفنانتين الكويتيتين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغلت هيا الشعيبي ردها على الساخرين من إطلالتها الجديدة، حيث وأثناء دفاعها عن نفسها، قالت في تعليقها على حسابها في ”سناب شات“ إنه ”سيأتي يوم يتضح فيه من الظالم ومن المظلوم“.

وطالبت في تعليقها الكف عن الإساءة لها بانتقاد إطلالتها، لافتة إلى أن التفاعل الذي حصدته طوال الأيام الماضية بسبب إطلالتها، دليل على أن إطلالتها كانت موفقة.

بدورها، نشرت إلهام الفضالة مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“ يتحدث عن ”الفجور بعد الخصومة“، إذ أوصلت رسالة جاء فيها أن ”الأشخاص الذين (يدوسون) على كل شيء في لحظة الغضب مخيفون، ويتحولون آنذاك لأشخاص آخرين مختلفين“.

واحتوت الرسالة التي وجهتها الفضالة كذلك على أن ”هناك من يعايرك بعد عشرة طويلة، وخلاف واحد فقط يكفي لكي يكشف لك معادن الناس“.

ولاحقا، نشرت الفنانة الفضالة كذلك عبر حسابها في ”تيك توك“ مقطع فيديو برسالة ساخرة غير مباشرة كذلك، جاء فيها أن ”أجمل المشاعر أن يغتاظ منك الآخرون دون أن تفعل لهم شيئا“.

ومن غير المعروف إن كانت ”الفضالة“ -المعروفة بتجاهلها غالبا لهجوم هيا الشعيبي عليها- قد وجهت رسالتها في ”تيك توك“ إلى مواطنتها الشعيبي، لكن الفنانتين ومنذ خلافهما استخدمتا حساباتهما في مواقع التواصل لتوجيه الرسائل المباشرة تارة، وغير المباشرة تارة أخرى لبعضهما البعض.

وكانت تربط الفنانتين علاقة صداقة طويلة، قبل أن يبدأ الخلاف بينهما في أعقاب أزمة هيا الشعيبي مع الجمهور السعودي، لتتصاعد الأزمة لاحقا بينهما وتنقطع العلاقات منذ إعلان ”الفضالة“ زواجها من الفنان شهاب جوهر.