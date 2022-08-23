عبد الفتاح الجريني وجميلة البداوي يحتفلان بزفافهما في المغرب‎‎

احتفل المغنيان المغربيان المقيمان في الإمارات، عبد الفتاح الجريني و جميلة البداوي، بحفل زفافهما ليلة الاثنين/ الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، بحضور مجموعة من نجوم الفن.

وظلت الشكوك تحوم حول وجود علاقة حب بين الجريني وجميلة منذ بضع سنوات، بل أكثر من ذلك قيل أنهما متزوجان فعلا ويفضلان ألا يعلم بهذا الأمر سوى عائلتيهما، لكنهما كانا يراوغان في جوابهما على هذا السؤال خلال اللقاءات الإعلامية.

ونشر العروسان خلال الأسبوع الماضي، صورا من حفل الحناء وهما بالزي الأخضر التقليدي، الذي يلبس في المغرب خلال هذه المناسبة التي تسبق حفل الزفاف.

وظهر في الفيديوهات الأولى للحفل، أنهما التزما أيضا بكل التقاليد المغربية في الزفاف، خصوصا ”العمارية“، وهي تلك المائدة الشبيهة بالهودج المزخرف، الذي يحمل العروسين على الأكتاف مع نغمات الموسيقى الأندلسية و الأهازيج المغربية المتوارثة.

الجريني المميز بتسريحات شعره المختلفة، اختار الظهور في هذه المناسبة بالظفائر أو“الراستا“ الإفريقية.

وتميز الحفل بحضور عدد كبير من الضيوف خصوصا من الوسط الفني، ومن أبرز من أحيوا الحفل، الفنان عبد الرحيم الصويري، الذي يعتبر من أفضل المغنيين في الحفلات الفاخرة بالمغرب، وسبق أن شارك في مهرجان ”ذا فويس سينيور“ وبلغ النهائيات.

كما حضرت الحفل الفنانة سلمى رشيد، خريجة برنامج أراب آيدل.

وكان من المقرر أن تشارك الفنانة العراقية، رحمة رياض، في حفل الزفاف، لكنها لم تتمكن من ذلك، لأنها حصلت على التأشيرة بصعوبة، ثم لم تجد تذكرة متوفرة على الرحلات الجوية إلى المغرب، حسب ما صرحت به على حسابها في أنستغرام.

وسيعود عبد الفتاح الجريني إلى دولة الإمارات العربية بعد انتهاء شهر العسل مع زوجته، لاستكمال العمل على أغنيات ألبومه الجديد الذي يتعاون فيه مع شركة روتانا.

وتميز عبد الفتاح الجريني بالعديد من الأغاني منذ بداية مسيرته الفنية في مصر، لعل أبرزها ”زي ما تحب“و ”ثلاث كلمات“ و ”لفة“ و ”جابرا فان“، كما أدى جنريك السلسلة الكوميدية المصرية ”بيت العيلة“.

ومن أشهر أغاني جميلة البداوي ”بنت حديدية“، وسبق أن جمعها بالجريني عدة أغاني :“ La Gozadera“ و“ظالمة“ و“شكرا“، كما قدما معا برنامجا فنيا على قناة “ ام بي سي 5″ اسمه ”ساعة سعيدة“.