طارق بن فهد يفاجئ زوجته أمل أحمد بإعادة طلب الزواج منها في المستشفى

قرر مشهور تيك توك السعودي طارق بن فهد أن يفاجئ زوجته ومواطنته مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي أمل أحمد داخل المستشفى الذي تتلقى العلاج به، حيث أحضر خاتما وباقة ورود وذهب ليطلب يدها للزواج مجددا بعد شهر واحد من زفافهما.

وكانت أمل أحمد قد تعرضت لوعكة صحية مؤخرا نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر خلاله المشهور السعودي طارق بن فهد وهو يحمل باقة من الورود داخل المستشفى، ثم يقتحم الغرفة على زوجته في حركة مفاجأة، ويجثو على ركبتيه ويقدم لها خاتما طالبا يدها للزواج مجددا.

وظهرت السعادة على وجه أمل أحمد بعد قيام زوجها بهذه الخطوة، وأخذت منه الخاتم وباقة الورود.

وتزوج المشهوران السعوديان الشهر الماضي، حيث شاركت أمل أحمد، متابعيها، عبر حسابها في ”سناب شات“، تفاصيل حفل زفافها على مواطنها طارق بن فهد.

ووثقت أمل تفاصيل حفل الزفاف بدءا من استعداداتها لتحضير نفسها إلى إقامة الحفل.

ونشرت المشهورة وضعها للماكياج حتى نزولها القاعة وبدء الزفاف باستقبال ”الزفة“ لها ولزوجها طارق بن فهد.

كما وثقت أمل تفاصيل الاستعدادات في القاعة، وبثها مقطع فيديو يختصر رحلتها العاطفية مع طارق.

وبثت عبر حسابها في ”سناب شات“ فقرة لعازفة كمان، ثم رقصة ”سلو“ مع زوجها.

وتفاعل عدد من المتابعين مع زواج المشهورين السعوديين، وبينما هنأهما فريق، انتقد آخرون استعراض حفل الزفاف.