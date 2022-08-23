شيرين تقاضي حسام حبيب بسبب "الأسد لما يغيب"

علق ياسر قنطوش المستشار القانوني للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على الفيديو الذي نشره حسام حبيب برفقة مجموعة من أصدقائه، والذي قال فيه : ”الأسد لما يغيب.. الغابة بتسيب“، مؤكدا أنه سيقاضيه.

وكان الفنان حسام حبيب قد ظهر في فيديو مع مجموعة من أصدقائه، وسأله صديقه قائلا: ”الأسد لما يغيب إيه؟“، ليرد حسام حبيب قائلا: ”الغابة بتسيب“، وذلك بعد ساعات من نشر شيرين عبد الوهاب صورة من داخل الاستوديو الخاص بها في منزلها، وهي برفقة مجموعة من أصدقائها الملحنين والموسيقيين من بينهم مدير أعمالها ميمي فؤاد.

قال ياسر قنطوش في تصريح لـ ”إرم نيوز“: ”سأقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حسام حبيب بسبب الفيديو، وإسقاطه واضح جدا، وسنقوم بتأكيد هذا الإسقاط أمام جهات التحقيق“.

وأضاف قنطوش: ”لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو حسام حبيب إن لم يتراجع عما يقوم به، وهناك أكثر من بلاغ تم تقديمه ضده خلال الفترة الماضية“.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد تقدمت مؤخرًا ببلاغ للنائب العام ضد حسام حبيب تتهمه خلاله بالنصب عليها، عبر استيلائه على سيارة بقيمة 3.25 مليون جنيه مصري (172 ألف دولار).

وتقدم بعدها المحامي جميل سعيد المستشار القانوني للفنان المصري حسام حبيب ببلاغ للنائب العام المصري، ضد طليقة موكله الفنانة شيرين عبد الوهاب يتهمها خلاله بـ“السب والقذف“.

وقال محامي حسام حبيب في بلاغه، إن ”الفنانة المصرية اتهمت موكله بالسرقة، وقامت بسبّه وقذفه على الهواء مباشرة، على مرأى ومسمع من المواطنين“.

واستشهد جميل سعيد بنص ما قالته في تصريحات تلفزيونية، موضحًا أن موكله تعرض أيضًا للتشهير والتهديد العلني، لذلك اتخذ إجراءً قانونيًا ضد شيرين عبد الوهاب.