مهيرة عبد العزيز تتعرض للسرقة في باريس

كشفت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز عن تعرضها للسرقة أثناء تواجدها بباريس، مشيرة إلى أنها طلبت من الشرطة الفرنسية مباشرة التحقيق في الواقعة عقب تقديمها بلاغا رسميا، لكن عناصر الشطرة رفضوا بحجة أنهم في إجازة.

وقالت مهيرة عبد العزيز خلال فيديو تم تداوله على نحو واسع على مواقع التواصل الاجتماعي: ”وصلت مطار باريس أورلي واتسرقت مني الشنطة بداخلها جواز سفري وتليفوني والفيزا كارت ومحفظتي، رحت وسويت بلاغ في الشرطة وكلمت السفارة طبعا ما قصروا وإن شاء الله يوم الإثنين بيطلع لي جواز سفر مؤقت ”.

وأضافت: ”بس للأمانة تليفوني متوهجة فيه لأن كل شيء مرتبط بالتليفون وخاصة حسابات السوشيال ميديا لن أستطيع التواصل من خلالها إلا بعد عودتي لدبي”.

وقدمت مهيرة عبد العزيز الشكر لشرطة الإمارات قائلة: ”تخيلوا أنا في فرنسا مسؤول بشرطة المطارات قالي سوري اليوم سبت وأحد إجازة لا نقدر نفتح الكاميرات اللي هم مفروض مداومين 24 ساعة من أجل معرفة سارق الشنطة“.

وأكدت أن العاملة التي كانت موجودة بدورات المياة هي من سرقتها، لأنها نسيت حقيبتها هناك وخرجت، وحينما عادت بعد دقائق لم تجدها، والعاملة كانت موجودة هناك، وطلبت من الشرطة أن تحقق معها لكن الشرطة رفضت بسبب إجازتهم الأسبوعية.