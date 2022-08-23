محمد نور يهدي لحنا لـ "المطرب النقاش"

أعلن المطرب والملحن المصري محمد نور عن رغبته في التعاون مع أحمد سالم الذي عرف على السوشيال ميديا بـ ”المطرب النقاش“، مؤكدا أنه يرغب في التعاون معه بسبب صوته القوي.

وتصدر ”المطرب النقاش“ محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد ظهوره في فيديو وهو يغني أثناء عمله، مما نال إعجاب العديد من الفنانين والجمهور.

وقال محمد نور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”الستات ما يعرفوش يكدبوا“ المذاع عبر قناة CBC المصرية، إن أحمد سالم صاحب صوت قوي ومميز، معلنا عن رغبته في التعاون معه من خلال لحن جديد يقدمه له كهدية.

و أعلنت مقدمات البرنامج بعد ذلك انه تم التواصل مع المطرب النقاش وتم ترتيب لقاء يجمعه مع الملحن محمد نور .

وكان الفنان رامي جمال قد أعلن تبنيه فنيا للشاب أحمد سالم الذي يعمل ”نقاشا“ بعد انتشار فيديو للأخير على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يغني أثناء عمله بالنقاشة، مؤكدا أنه سينتج له أغنية، وسيشاركه في غناء أخرى.

وتحول شاب مصري بسيط يعمل ”نقاشًا“ إلى نجم بسبب مقطع فيديو نشره أثناء عمله وهو يغني ”بكرا يا حبيبي“، وهي إحدى أغنيات الفنانة وردة، التي أبدع النقاش في غنائها، ما نال إعجاب النشطاء والنجوم، ليحول دفة ”الترند“ تجاهه.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، حتى وصل إلى العديد من الفنانين الذين أعربوا عن إعجابهم بموهبة الشاب الغنائية، وبفخامة صوته التي تفوقت على العديد من المطربين المتواجدين على الساحة الغنائية.

وأعلن رامي جمال عن إنتاجه لأغنية له، قائلًا: ”أنا عاوز حد يوصلني بالراجل الجميل الجدع ده أبو صوت مسمعتوش من زمان.. ضروري ضروري أنا عاوز أغني معاك أغنية دويتو.. وعاوز أعملك أغنية ليك هدية مني، ولو ربنا كتبلك قبول وأنا شايف إنه فعلا كاتبله أعملك ألبوم“.