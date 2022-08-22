فنانو السودان يداوون جراح متضرري الفيضانات بالغناء

أعلن عدد من الفنانين في السودان، عن إقامة حفلات خلال الأيام المقبلة دعما لمتضرري السيول والأمطار التي اجتاحت عددا من المناطق خلال الأيام الماضية وخلفت خسائر فادحة بعدد من ولايات البلاد.

ونشرت صفحات متخصصة بفنانين مواعيد وقيمة تذاكر الحفلات وأرفقت ذلك بأنها تأتي دعما لمتضرري السيول والأمطار.

ووجدت الخطوة إشادة كبيرة من جمهور الفنانين الذين ثمنوا جهودهم في خدمة المجتمع ووقفتهم مع متضرري السيول والأمطار.

ومن أبرز الفنانين المشاركين جمال مصطفى،المعروف بـ“جمال فرفور“، والفنانة سميرة دنيا، والفنانة إيمان الشريف التي ابتدأت هذه الخطوة.

وياتي ذلك بالتزامن مع إيقاف مجلس المهن الموسيقية في السودان 74 مطربا لعدم امتلاكهم لرخصة ممارسة المهنة.

ودفع المجلس بقوة مشتركة من الشرطة لعدد من صالات الأفراح بالعاصمة الخرطوم بعد أن دونت بلاغات في مواجهتهم.

وأعلن مجلس الوزراء السوداني يوم الأحد حالة الطوارئ والاستنفار العام لإغاثة متضرري السيول والفيضانات التي ضربت عدة ولايات في البلاد خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك بعد اجتماع عاجل للمجلس المكلف، لتدارك الأوضاع الكارثية التي خلفتها السيول والفيضانات، في 6 ولايات هي ”نهر النيل والجزيرة والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب دارفور وكسلا“، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وضربت سيول الأمطار الغزيرة وفيضانات النيل عددا من المناطق في السودان، ما أدى لمصرع 79 شخصا، وتدمير آلاف المنازل وإتلاف المزارع، بحسب السلطات الرسمية.

وأعلن الجيش السوداني، السبت، إرسال مروحيات وقوارب إنقاذ وعدد من فرقه ”لمساعدة السلطات في ولاية الجزيرة في تدارك الأوضاع التي خلفتها السيول والفيضانات“.

وحذرت لجنة أطباء السودان المركزية، الأحد، من وقوع ”كارثة صحية“ في المناطق المنكوبة بالفيضانات والسيول، مشيرة إلى ”ظهور مؤشرات“ لعدة أمراض مثل“حميات وإسهالات حادة ونزلات معوية“.

ودعت الحرية والتغيير في بيان لها نشرته عبر صفحتها على ”فيسبوك“، إلى إعلان البلاد منطقة كوارث.

وقالت: ”نتابع بقلق بالغ الأوضاع الكارثية والمأساوية التي تعيشها أجزاء واسعة من البلاد جراء السيول والأمطار في مناطق عديدة، الأمر الذي نتج عنه تدمير آلاف من المنازل وتشريد مئات الآلاف من الأسر من مناطقهم“.

ويبدأ فصل الخريف في السودان، منتصف تموز/ يوليو وحتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.

وتتعرض البلاد عادة، لذروة هطول الأمطار والفيضانات في شهري آب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر.