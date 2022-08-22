الفنان المصري توتا يكشف كيف نجا من الموت بالصدفة

كشف الفنان المصري محمد عبدالرحمن ”توتا“ كيف نجا من الموت بالصدفة، حيث كانت آلام في البطن سببا في إجباره على الذهاب للمستشفى، حيث طلب منه أحد الأطباء إجراء صورة ”إيكو“ اكتشف من خلالها حاجته لعملية قلب مفتوح عاجلة.

وقال ”توتا“ في تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، إن أزمته الصحية الأخيرة بدأ في تجاوزها وحاليا في مرحلة التعافي، بالقول: ”الحمدلله عدت على خير وبنكمل التعافي“.

وقال محمد عبدالرحمن: ”عملت عملية قلب مفتوح، بسبب عادة سيئة كنت وبطلتها وهي التدخين، يا رب كل الناس تبطلها، لأنها مش بتعمل حاجة غير أنها بتقتل البني آدم، بيموت نفسه بالبطيء فالحمد لله أن ربنا نجانا منها، واتعلمت درس كبير“ .

وأشار إلى أن بداية أزمته الصحية تعود إلى إهماله في البداية لآلام البطن وعزوفه عن الذهاب للأطباء لمعرفة سببها رغم تكرارها.

ولفت إلى أنه عقب تفاقم الأمور معه قرر الذهاب إلى أحد المستشفيات خاصة بعد شعوره بالاختناق وصعوبة التنفس.

وأضاف: ”بالصدفة دكتور الأمراض الصدرية طلب مني أعمل فحص (الإيكو) وهو يُجرى للمريض عن طريق استخدام الموجات فوق الصوتية لدراسة شكل القلب وحجمه“، ليتأكد بعد ذلك من احتياج حالته لإجراء عملية قلب مفتوح عاجلة.

وأعرب الفنان المصري عن سعادته لسؤال زملائه والجمهور عليه خلال أزمته الصحية، قائلا: ”دعوات الناس وكمية الحب اللي شفتها وأنا في فترة العملية وبعد العملية جعلتني في غاية السعادة“.

يشار إلى أنه يعرض حاليا في دور العرض “فيلم الدعوة عامة” وهو يعتبر البطولة المطلقة الأولى للفنان محمد عبدالرحمن.