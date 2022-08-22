طبيب شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة علاجها من الإدمان

كشف الطبيب المصري الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان في جامعة القاهرة، والطبيب المعالج للفنانة شيرين عبدالوهاب، حقيقة علاجها من الإدمان خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبدالمقصود في تصريحات تلفزيونية مساء الاثنين إن ”شيرين عبدالوهاب لم تكن مدمنة، وإنه عالجها نفسيا بسبب أزمتها الأخيرة مع طليقها الفنان حسام حبيب“.

ولم يجب الطبيب على سؤال حول احتياجها في أزمتها الأخيرة لطبيب سموم وإدمان أم لطبيب نفسي بشكل قاطع، لكنه أوضح أن ”شيرين كانت محتاجة إنسان، وكان ممكن يكون أبوها أو أخوها“، لافتا إلى أن ”الحالة النفسية لشيرين عبدالوهاب مؤخراً بسبب أزمتها جعلتها تتخذ قراراً بعدم الخروج نهائياً أو التواصل والتحدث مع الآخرين، ما أثر سلبيا على صحتها بشكل كبير“.

وأضاف أن ”شيرين كانت بحاجة إلى رعاية، وأن يعطيها أحد طاقة إيجابية تخرجها من حالتها، ويساعدها أن تقف على قدميها مرة أخرى“، مبينا أن ”دوره معها كان يرتكز على دعمها والوقوف بجانبها، وإعطائها طاقة إيجابية“، مؤكدا أن ”شيرين راجعة وبقوة، ومهرجان قرطاج أعطاها قبلة الحياة“.

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب أحيت، السبت الماضي، حفلا غنائيا في ختام مهرجان قرطاچ في تونس، في أول حفل بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب.

وشهد الحفل الذي حضره عشرات الآلاف من الجمهور التونسي تفاعلا كبيرا مع شيرين، خاصة أثناء صعودها خشبة المسرح وإلقاء كلمتها قبل بداية حفلها، وخلال إلقاء كلمتها فاجأت الفنانة المصرية الجمهور بتقبيل يد طبيبها النفسي الخاص الذي حضر معها خصيصاً من مصر إلى تونس لمؤازرتها خلال الحفل.

ونادت عبد الوهاب خلال حفلها على طبيبها الذي صعد إلى المسرح استجابة لطلبها بعدما قالت ”فين الدكتور نبيل عبدالمقصود“، وقدمته للجمهور قائلة: ”هو ده بقى الدكتور اللي عالجني بجد، من أسبوعين قولتله مش هقدر أغني، قالي هتقدري وأنا هاجي معاكي“، وقبّلت يده أمام الجمهور وسط تفاعل وتصفيق حار.