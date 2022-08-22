راغب علامة يغلق حسابه على "تويتر" أمام غير المتابعين

أغلق الفنان اللبناني راغب علامة حسابه على ”تويتر“ أمام غير المتابعين بعد الهجوم عليه، بسبب صورته مع زوجة السفير العراقي في الأردن.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بشأن الصور التي نشرها الفنان راغب علامة، عن زيارته إلى منزل السفير العراقي لدى الأردن، وظهور الفنان اللبناني مع زوجة السفير في صور اعتبرت ”غير لائقة“، وتعرض بعدها لهجوم واسع.

وحوّل راغب علامة حسابه من عام إلى خاص، أي لا يستطيع أحد رؤية تدويناته أو أي شيء على صفحته إلا إذا سمح هو بذلك، تفاديا للهجوم الواقع عليه.

وكانت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، علقت، أمس الأحد، على أزمة الفنان راغب علامة والسفير العراقي بالأردن بعد الصور التي التقطتها زوجة السفير مع المطرب اللبناني.

وتم التقاط تلك الصور أثناء استضافة السفير وزوجته لراغب علامة الذي أحيا قبل أيام حفلا غنائيا في مهرجان الفحيص بالأردن، وهي المشاركة الأولى له في هذا المهرجان.

وعبرت النقابة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على ”فيسبوك“، عن انزعاجها لما شاهدته عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وعن استدعاء الخارجية العراقية للسفير العراقي في المملكة الأردنية الهاشمية على خلفية التقاط صور للسفير وعائلته مع الفنان راغب علامة.

وقالت في بيانها، إن ”التقاط الصور في جميع الحفلات والمناسبات مع الفنانين هو شيء طبيعي ولا يمكن رفضها، خاصة أن الفنان كان متواجدا بين أهله ومحبيه ومعجبيه؛ لذلك فإن نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان تستنكر ما تعرض له الفنان راغب علامة، وإنه لم يكن موجها للفنان المذكور فقط وإنما موجّه لكل فنان، خاصةً أن الفن رسالة يحملها أي فنان لكل الناس، حيث يصول ويجول العالم كله ويمثل بلده ويكون خير سفير له“.

وختمت النقابة البيان بالقول: ”سيبقى الفن والموسيقى والغناء لغتنا وثقافتنا الدائمة“.

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية استدعت، السبت، سفيرها لدى الأردن، حيدر العذاري، على خلفية الضجة الحاصلة بسبب زيارة راغب علامة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان مقتضب، إن ”الوزارة استدعت سفير جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة حيدر العذاري إلى بغداد“.

وفي أول تعليق له على الضجة الحاصلة، قال الفنان راغب علامة: ”لا شيء عندي لأقوله، لكن تربطني بسعادة السفير علاقة عائلية قديمة وليست جديدة، وأنا وعائلتي نكن له ولعائلته كل الاحترام والمحبة“، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.