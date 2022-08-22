حمو بيكا يتهم نقابة المهن الموسيقية المصرية بتلقي رشاوى

أعرب مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا عن ”غضبه“ من قرارات نقابة المهن الموسيقية التي أوقفته عن الغناء في حين سمحت للعديد من زملائه، مشيرا إلى أنهم أوقفوه عن الغناء لأنه لم يدفع لهم رشاوى، وفقا لقوله.

وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية، قد أصدرت قرارا بمنع 11 مطربا من مطربي المهرجانات عن الغناء من بينهم حمو بيكا؛ بسبب رسوبه في اختبارات الصوت الخاصة بالنقابة.

وأضاف حمو بيكا خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ”حسبي الله ونعم الوكيل، في كل من آذاني ووقف بطريقي“، مضيفا: ”هو أنا علشان مدفعتش مشتغلش، طب عرفوني إنتوا عايزيني أدفع؟“.

وأوضح بيكا أن القانون هو السبيل الوحيد الذي سيعيد من خلاله حقوقه المهدورة، مؤكدا أنه بدأ في إجراءات مقاضاة كل من طلب منه رشوة وعرضه للابتزاز.

وأوضح أنه منذ فترة تقدم ببلاغات ضد عدد من الأشخاص الذين ابتزوه لكنه لا يعلم إلى أي حد وصلت هذه الإجراءات.

وأشار إلى أن جميع أصدقائه تخلوا عنه في أزمته، رغم وقوفه بجانبهم في بداية التحاقهم بالفن، قائلا إنه لن يسامح أحدا أبدا.

وطالب مطرب المهرجانات المصري المسؤولين في مصر بالوقوف بجانبه من أجل إعادة حقوقه إليه، ومحاسبة الفاسدين الذين يطلبون رشاوى من أجل السماح له بالغناء.

وقال إنهم يصدرون عنه أنه ”صايع وبلطجي“، مطالبا النيابة باستدعائه والتحقيق معه من أجل أن يثبت بالمستندات والشهود أنه تعرض للابتزاز من مسؤولين بالنقابة من أجل قيده أسوة بزملائه، مضيفا: ”أنا عمري ما آذيت حد وهما عايزين يأذوني“، وفقا له.

واستكمل حمو بيكا: ”هناك العديد من مطربي المهرجانات يعملون دون الحصول على عضوية النقابة لأنهم يدفعون رشاوى، ولا أعلم كيف تم السماح لهم بالغناء!!“.

وتابع أنه لا يريد من النقابة أموالا، بل هو من يقوم بدفع الأموال لهم نظير كل حفلة يقوم بها، مؤكدا أنه لن يترك حقه، وسيسعى خلفه إلى آخر يوم في عمره، بحسب تعبيره.

وأنهى بيكا حديثه قائلا: ”حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد وقف في أكل عيشي، أنا زي أي حد بتاع مهرجانات بيغني أشمعنا أنا اللي يحصل فيا كده.. ده امتحان من ربنا وأنا راضي ومش هسيب حقي“.