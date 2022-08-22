مدير مهرجان قرطاج يتهم الفنانة لطيفة بتشويه صورة شيرين‎‎

قال مدير مهرجان قرطاج الدولي، كمال الفرجاني، اليوم الاثنين إن الفنانة التونسية، لطيفة العرفاوي، تقف وراء حملات تشويه تستهدف الفنانة شيرين عبد الوهاب و الدورة الـ56 للمهرجان .

وأضاف كمال الفرجاني في تصريح اليوم لإذاعة ”اي أف أم“ المحلية، أن الحملة التي استهدفت شيرين في الأيام الماضية انطلقت بنشر لطيفة العرفاوي لخبر زائف حول عدم حضور شيرين لحفل اختتام مهرجان قرطاج الدولي.

وشدد الفرجاني على أن ”الحملة بلغت ذروتها بعد الحفل الذي أحيته شيرين نهاية الأسبوع الماضي، وكان ذلك عبر بعض الصحفيين التابعين للطيفة في تونس“.

وأشار إلى أن لطيفة استهدفت هذه الدورة لمهرجان قرطاج الدولي، لأنه لم يتم توجيه الدعوة لها للمشاركة فيها ،مضيفا أنه عام 2019 أحيت لطيفة العرفاوي حفلا، وبيعت 522 تذكرة فقط.

و توعد كمال الفرجاني، لطيفة بالكشف و الرد على اتهاماتها قريبا حسب تعبيره.

يذكر أن الحفل الذي أحيته شيرين عبد الوهاب نهاية الأسبوع الماضي لاختتام مهرجان قرطاج الدولي، أثار جدلا واسعا.

ووجّه تونسيون انتقادات واسعة لشيرين، مشددين على أن صوتها في الحفل ، كان ”نشازا“ مستنكرين منحها 150 الف دولار لتجاوز ”مشاكلها النفسية“.

ونشر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، مقاطع فيديو للفنانة شيرين، معتبرين أن حفلها كان فاشلا واداءها ضعيفا، معتبرين أن إدارة مهرجان قرطاج تتحمل مسؤولية ما حصل.

أما الفنانة شيرين فتوجهت بالشكر للجمهور التونسي قائلة ”أشكر الجمهور الذي أعادني مرة ثانية للحياة، كما أشكر أشخاصا معينين ساندوني خلال أزمتي النفسية الأخيرة“.

الجدير بالذكر ان حفل شيرين حضره عشرات الآلاف من الجمهور التونسي وشهد تفاعلا كبيرا مع شيرين خاصة أثناء صعودها خشبة المسرح وإلقاء كلمتها قبل بداية حفلها.

وخلال إلقاء كلمتها فاجأت الفنانة المصرية الجمهور، بتقبيل يد طبيبها النفسي الخاص الذي حضر معها خصيصاً من مصر إلى تونس لمؤازرتها خلال الحفل.

ونادت شيرين عبد الوهاب خلال حفلها على طبيبها الذي صعد إلى المسرح استجابة لطلبها بعدما قالت ”فين الدكتور نبيل عبدالمقصود“ وقدمته للجمهور وقالت ”هو ده بقى الدكتور اللي عالجني بجد“.

وأضافت الفنانة المصرية ”من أسبوعين قولتله مش هقدر أغني، قالي هتقدري وأنا هاجي معاكي“ وقامت بتقبيل يده أمام الجمهور وسط تفاعل وتصفيق حار.

وخلال الحفل غنت شيرين عددا من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور مثل ”مش عايزة غيرك انت“، و“الكدابين“ واه يا ليل“، و“دارت الأيام“، و“القماص“.

يشار إلى أن هذا هو الحفل الأول للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد خلافها مع طليقها الفنان حسام حبيب في شهر يوليو/ تموز الماضي، الذي وصل إلى تقديم بلاغات إلى الجهات القضائية في مصر.