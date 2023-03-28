أحدث أخطاء المسلسلات.. شاعر سوري يشتكي سرقة أشعاره ونسبها للشافعي
اتهم الشاعر السوري حذيفة العرجي صناع مسلسل "رسالة الإمام" الذي يتناول حياة الإمام الشافعي، بسرقة أشعاره ونسبها للإمام، واصفا ذلك بـ"الجهل".
وشارك حذيفة العرجي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على "تويتر" يظهر خلاله الفنان خالد النبوي في مشهد من "رسالة الإمام"، وهو يقول أبيات شعر.
وعلّق العرجي قائلا: "يُرسل بعض الأحبة القراء رسائل بمقطع للممثل خالد نبوي وهو يؤدي دور الإمام الشافعي في مسلسل يُعرض هذه الأيام، وفي المقطع يتغنى الممثل وممثلة معه ببيتين لي من أوائل ما كتبت قبل عشر سنوات، وذلك على أنهما للشافعي رحمه الله".
وأضاف العرجي في تعليق على التدوينة: "البيتان شهيران، وطالما نُسبا للشافعي وطالما وضّحت هذا الخطأ، وسبق أن قلت: الإمام أحق بهما منّي، وهو أكبر من كلّ قولٍ يُنسب إليه".
وتابع: "ما حصل في المسلسل يدل على جهل فظيع لصنّاع العمل بهذا الإمام العظيم وبلغته الشعرية على وجه التحديد، ولك أن تتخيل ما سيكون من كوارث أخرى، إذا كان تفصيل بسيط كهذا لم ينتبهوا له، إن أحدهم لم يكلف نفسه تصفح ديوان الشافعي للتأكد من البيتين، وأشك أنهم قرأوا سيرته أصلاً".
ويتناول مسلسل "رسالة الإمام" المكون من 15 حلقة، السنوات الست التي قضاها الإمام الشافعي بمصر، ويقوم ببطولته كلٌّ من خالد النبوي، ونضال الشافعي، وخالد أنور، وأروى جودة، وحمزة العيلي، وأحمد الرافعي، وفرح بسيسو، وخالد القيش، وسلمى أبو ضيف، إلى جانب عدد من ضيوف العمل.