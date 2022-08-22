ناهد السباعي تطالب بإذاعة إعدام قاتل نيرة أشرف على الهواء مباشرة

قالت الفنانة المصرية ناهد السباعي، إنها من المناصرين لطلب إذاعة إعدام محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، على الهواء لكي يكون بمثابة “الردع لكل من تسول له نفسه قتل نفس”، مؤكدة على عدم تعاطفها مطلقاً مع القاتل.

وأشارت ناهد السباعي، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر فضائية “MBC مصر”، إلى أن القضية أصابتها بالرعب خاصة بعدما تزامنت مع مقتل المذيعة شيماء جمال، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة بحديث المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، قبل النطق بالحكم.

وأكدت أن السبب وراء عدم معارضتها بث لحظة إعدام القاتل على الهواء، هو عرض الجريمة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة الملايين مشهد مقتل الطالبة.

وعقبت: “الناس مهم تشوف، زي ما البنت اتقتلت قدام الناس، لازم يبث الإعدام، لأن ده ممكن يخوف الناس تعمل كده تاني، الجزاء من جنس العمل”.

وحول تعاطف البعض مع محمد عادل، أكدت الفنانة المصرية عدم التعاطف مطلقا مع القاتل خاصة أنه شخص معافى نفسيا وكان متفوقا دراسيا.

وقالت: “لو مريض عقلي ممكن أفكر ويصعب عليا، لكنه وفقا لعلمي شخص متفوق في دراسته ولا يعاني أمراضا عقلية، أتعاطف معه ليه؟”.

وأضافت: “لو هناك تعاطف فهو مع أهله وأخته وأمه”.

وأشارت ناهد السباعي إلى أن مهنتها مرتبطة بمتابعة الحوادث والقضايا، وهو الأمر الذي تعلمته من جدها الفنان الراحل فريد شوقي، بحسب قولها.

وأوضحت أنها على سبيل المثال “لن تستطيع تقديم دور امرأة مقهورة، إلا بعد مشاهدتها بصورة طبيعية على أرض الواقع”.

كما تطرق اللقاء لبعض تفاصيل حياة السباعي الشخصية، وكان من ضمنها عدم زواجها حتى الآن، حيث نفت الفنانة عزوفها عن الزواج مؤكدة أنها تفكر مثل أي بنت لكنت النصيب لم يأت بعد.

وقالت إنها تمتلك في موضوع الزواج مواصفات وسقف طموحات مرتفعا، وأضافت مازحة: ”يعني لما جدي يبقى فريد شوقي لازم سقف طموحاتي يبقى عالي“.