فخرية خميس توجه رسالة إلى مروجي شائعات‎‎ وفاتها

نفت الفنانة العمانية فخرية خميس الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية حول وفاتها، مطالبة مروجي الشائعات بعدم فجع أولادها ومحبيها بمثل هذه الأخبار.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن وفاة الفنانة فخرية خميس بعد أزمة صحية.

وكتبت فخرية خميس عبر حسابها على إنستغرام: ”الحمد لله مازلت على قيد الحياة وبخير واتمتع بالصحة والعافية.. وحسبي الله ونعم الوكيل في من ينشر الأخبار الكاذبة“.

وأضافت الفنانة العمانية: ”أنا عمانية أصل وفصل ومن مواليد الكويت وأكون في الكويت فقط لما تتاح لي المشاركة في الأعمال الفنية وجزاهم الله خير المنتجين لما يتذكروني يطلبوني للمشاركة، وعندي الاستعداد الصحي والمعنوي لأي مشاركة في السلطنة وخارجها المهم دور يتناسب مع سني وتاريخي الفني حفظكم الله ..احبكم“.

ووجهت رسالة إلى مروجي الشائعات قائلة: ”اتقوا الله لا تفجعون عيالي ومحبيني بالأخبار الكاذبة“.

وكانت الفنانة العُمانية، فخرية خميس، قد نُقلت، قبل أشهر، إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية، لتكتب بعدها منشورًا عبر حسابها على ”إنستغرام“ قالت فيه: ”لله الحمد والشكر، بعض الفحوص سليمة بما فيها pcr سلبي، مع أنني ماخذه الجرعة الثالثة، بس قلت أتأكد، وطلع عندي التهاب بالصدر، أعطوني دواء كحة، ومضادًا حيويًا، وبقية الفحوص خلال يومين“.

وتابعت الفنانة فخرية خميس في منشورها، قائلة: ”أغلب التقلصات في الأعصاب والمفاصل، نتيجة الجرعة الأخيرة من العلاج الموجه التابع لخطة الكيماوي الذي بدأته، من شهر 10 العام 2020، والحمد لله على كل حال، وجزاكم الله خيرًا على التعليقات والدعاء، ربي يحفظكم“.

واستأصلت فخرية خميس ورمًا سرطانيًا بالثدي، العام 2020، لتخرج من المستشفى بعدها وتعلن بداية مرحلة جديدة من مراحل علاج السرطان، وهي مرحلة العلاج الكيماوي.

وكانت بداية دخول الفنانة العُمانية فخرية خميس للمجال الفني، العام 1974، من خلال مسرح الشباب، ومن خلاله قدمت 20 مسرحية وطنية، واجتماعية، وتاريخية، حيث عملت خلال الفترة من العام 1976 وحتى 1996، في وزارة الإعلام كمذيعة في إذاعة وتلفزيون سلطنة عُمان، ومقدمة ومعدة للكثير من البرامج الثقافية، كما قامت بتأليف تمثيليات إذاعية، وحصلت على دورة في ”المعهد العالي للفنون المسرحية“ في القاهرة العام 1982.