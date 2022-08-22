نشطاء يهاجمون محمد رمضان بسبب "ماركبش البسكلتة"

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لهجوم من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح أغنية ”ماركبش البسكلتة“ التي يرد فيها على اتهامه بالشذوذ الجنسي بعد تداول فيديو إباحي ظهر فيه شخص يشبهه.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو إباحي لشخص يشبه محمد رمضان وهو يمارس الشذوذ مع شخص آخر.

واعتبر النشطاء أن أغنية محمد رمضان تحتوي على كلمات غير لائقة، فضلا عن اسمها الذي يوحي إلى أشياء إباحية.

وعلق الموسيقار المصري حلمي بكر على الأغنية مؤكدا أن ما فعله محمد رمضان أمر يعاقب عليه القانون، فالكلمات التي يرددها في الأغنية مثل الفعل الفاضح في الطريق العام، على حد قوله.

وأضاف حلمي بكر في تصريحات لـ ”إرم نيوز“: ”محمد رمضان مش مغني، وقولناها 100 مرة، وهو الخاسر الأكبر فيما يقوم به، فهو ممثل ناجح سينمائيا وله جماهيرية كبيرة، لكن ما يقوم به في الغناء سيجعله ينتهي فنيا“.

وتابع الموسيقار المصري: ”طالبنا النقابة مرارا وتكرارا أن تمنع مثل هؤلاء من الغناء، لكن دائما مواقفها سلبية، حتى عندما قررت وقف مطربي المهرجانات تراجعت عن القرار“.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد علق على اتهامه بالشذوذ الجنسي، بعد تداول فيديو لشخص يمارس الشذوذ مع شخص آخر، قائلا: ”حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا الحملة دي“.

وأوضح محمد رمضان خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على إنستغرام: ”حبايبي الغاليين مساء الخير عليكم.. مش كل الإشاعات اللي بتطلع عليا بطلع ارد عليها لكن دي إشاعة ما يتسكتش عليها“.

وأضاف رمضان: ”انتصارا لجمهوري وانتصارا لديني وانتصارا لبلدي وانتصارا لاسمي، وانتصارا للجيش اللي خدمت فيه.. فحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا هذه الحملة، مش عشان حاجة لكن عشان خلاني أدخل أشوف الفيديو الصعب ده.. الله يقرفك يا شيخ“.