"محترفي الغناء" في لبنان تعلق على صور راغب علامة مع زوجة السفير العراقي

علقت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان على أزمة الفنان راغب علامة والسفير العراقي بالأردن بعد الصور التي التقطتها زوجة السفير مع المطرب اللبناني.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بشأن الصور التي نشرها الفنان راغب علامة، عن زيارته إلى منزل سفير العراق لدى الأردن، وظهوره مع زوجة السفير في صور اعتبرت ”غير لائقة“.

وتم التقاط تلك الصور أثناء استضافة السفير وزوجته لراغب علامة الذي أحيا قبل أيام حفلًا غنائيًا في مهرجان الفحيص في الأردن، وهي المشاركة الأولى له في هذا المهرجان.

وعبرت النقابة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيس بوك عن انزعاجها لما شاهدته ”عبر صفحات التواصل الاجتماعي وعن استدعاء الخارجية العراقية لسعادة السفير العراقي في المملكة الهاشمية الأردنية على خلفية التقاط صور للسفير وعائلته مع الفنان راغب علامة“.

وأضافت: ”إن التقاط الصور في جميع الحفلات والمناسبات مع الفنانين هو شيٌ طبيعي ولا يمكن رفضها خاصةً وأن الفنان يكون متواجدا بين أهله ومحبيه ومعجبيه، لذلك إن نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان تستنكر ما تعرض له الفنان الزميل راغب علامة وإنه لم يكن موجها للفنان المذكور فقط إنما موجّه لكل فنان خاصةً وأن الفن رسالة يحملها الفنان لكل الناس فإن الفنان ومن أي بلدٍ كان يصول ويجول العالم ويمثل بلده خير تمثيل ويكون سفيراً له“.

وختمت البيان بالقول: ”سيبقى الفن والموسيقى والغناء لغتنا وثقافتنا الدائمة“.

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية استدعت السبت، سفيرها لدى الأردن، حيدر العذاري، على خلفية الضجة الحاصلة بسبب زيارة راغب علامة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان مقتضب، إن ”الوزارة استقدمت سفير جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة حيدر العذاري إلى بغداد“.

وفي أول تعليق له على الضجة الحاصلة، قال الفنان راغب علامة ”لا شيء عندي لأقوله، لكن تربطني بسعادة السفير علاقة عائلية قديمة وليست جديدة وأنا وعائلتي نكن له ولعائلته كل الاحترام والمحبة“، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.