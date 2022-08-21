رامي جمال يرد على اتهامه بدعم "المطرب النقاش" من أجل الترند

رد المطرب والملحن المصري رامي جمال على اتهامه بدعم أحمد سالم المعروف بـ ”المطرب النقاش“من أجل التريند، مؤكدا أن هذا الكلام عار من الصحة.

وكان رامي جمال قد أعلن تبنيه فنيا لشاب مصري يعمل ”نقاشا“ بعد انتشار فيديو للأخير على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يغني أثناء عمله بالنقاشة، مؤكدا أنه سينتج له أغنية، وسيشاركه في غناء أخرى.

وقال رامي جمال خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“: ”أنا شايف القبول اللي ربنا كاتبه للفنان أحمد سالم، أحمد فنان مشوفتش في موهبته اتنين تلاتة وشايف القبول اللي ربنا كتبه والحب اللي إنتو حببتوه ليا حاجة مش بتحصل كل يوم، ما زال الصوت الحلو والفن الحقيقي الناس بتدعمهم، أنا بساعد نفسي كفنان وملحن وكمطرب“.

وأضاف: ”فيه ناس بتقولي إنت بتساعد عشان التريند دي مش شخصيتي ولا عمرها هتبقى شخصيتي، اللي باعتينلي كدة أكيد موهوبين بردو ومنتظرين الفرصة، وأكيد شايفين إن القبول والفرصة اللي ربنا إداها لأحمد هما يستحقوها، والله بطمنكم كلكم، جيالكم الفرصة والرزق من ربنا بميعاد“.

واختتم حديثه قائلا: ”اللي أحمد عمله اتصور فيديو وهو بيشتغل، وربنا كاتبله بعد سنة ونص الفيديو ينتشر جدا ومش عايز أقولكم كمية الفنانين وشركات الإنتاج اللي كلموني عشان أحمد، وعايز أقول لأحمد كفاية برامج لحد ما نخلص الأغاني“.

وخلال الساعات الماضية تحول شاب مصري بسيط يعمل ”نقاشًا“ إلى نجم بسبب مقطع فيديو نشره أثناء عمله وهو يغني ”بكرا يا حبيبي“، وهي إحدى أغنيات الفنانة وردة، التي أبدع النقاش في غنائها ما نال إعجاب النشطاء والنجوم، ليحول دفة ”الترند“ تجاهه.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، حتى وصل إلى العديد من الفنانين الذين أعربوا عن إعجابهم بموهبة الشاب الغنائية، وبخامة صوته التي تفوقت على العديد من المطربين المتواجدين على الساحة الغنائية.

وأعلن رامي جمال عن إنتاجه لأغنية له، قائلًا: ”أنا عاوز حد يوصلني بالراجل الجميل الجدع ده أبو صوت مسمعتوش من زمان.. ضروري ضروري أنا عاوز أغني معاك أغنية دويتو.. وعاوز أعملك أغنية ليك هدية مني، ولو ربنا كتبلك قبول وأنا شايف إنه فعلا كاتبله أعملك ألبوم “.