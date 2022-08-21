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منوعات

مروج الرحيلي تتعرض للانتقادات في أحدث ظهور لها (صور)
تاريخ النشر: 21 أغسطس 2022 11:27 GMT
تاريخ التحديث: 21 أغسطس 2022 11:45 GMT

مروج الرحيلي تتعرض للانتقادات في أحدث ظهور لها (صور)

تعرضت مروج الرحيلي مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لانتقادات عدة بعد نشرها مجموعة صور لأحدث إطلالاتها عبر حسابها في إنستغرام. ولاحقت اتهامات استخدام

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المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

تعرضت مروج الرحيلي مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لانتقادات عدة بعد نشرها مجموعة صور لأحدث إطلالاتها عبر حسابها في إنستغرام.

ولاحقت اتهامات استخدام الفلاتر والتعديلات على الصور بواسطة برنامج الفوتوشوب، المشهورة السعودية، من جانب منتقدين، لم يعجبهم التلاعب بالصور.

وانتقد آخرون إجراء المشهورة السعودية عملية تجميل للأنف، مؤكدين أنها جميلة على طبيعتها وليست بحاجة لأي عملية تجميل، بحسب قول البعض.

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واعتبر متابعون للمشهورة السعودية أن وضعها في السابق قبل إجراء عمليات التجميل كان أفضل بكثير وأنها كانت أكثر قبولاً من الفترة الحالية، وفقاً لما يراه البعض في تعليقاتهم.

وتعتبر مروج الرحيلي من مشهورات السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحظى بمتابعة واهتمام كبيرين عبر حساباتها بمختلف المنصات.

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وكانت مروج الرحيلي بطلة أزمة مع مواطنتها رهف القحطاني، قبل عدة أشهر، بعد سفرهما إلى المالديف ونشرهما مقاطع توثق نشاطهما في الرحلة، والتي وصف بعضها بالمسيء للبلد وهو ما عرضهما للعقوبة والغرامة من هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

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