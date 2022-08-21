تعليق جديد من راغب علامة بعد أزمة صوره مع زوجة السفير العراقي بالأردن

لا تزال صور الفنان اللبناني راغب علامة، مع زوجة السفير العراقي في الأردن، تثير جدلا واسعا.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بشأن الصور التي نشرها راغب علامة، من زيارته إلى منزل سفير العراق لدى الأردن حيدر العذاري، وظهور الفنان اللبناني مع زوجة السفير في الصور التي اعتُبرت ”غير لائقة“.

وتم التقاط تلك الصور أثناء استضافة السفير وزوجته، للفنان راغب علامة الذي أحيا قبل أيام حفلا غنائيا في مهرجان الفحيص بالأردن.

وعلى إثر الضجة الحاصلة، استدعت وزارة الخارجية العراقية، السبت، سفيرها حيدر العذاري.

وكتب راغب علامة تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“ يبدو أنها تعليق جديد منه بشأن الأزمة.

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وجاء في تغريدة الفنان اللبناني: ”اللهم أبعد عنا كل من يحمل لنا في نفسه الحسد والحقد والغيرة، واحفظنا يا الله من عيون تترقب حياتنا واكفنا شرها“.

اللهم أبعد عنا كل من يحمل لنا في نفسه الحسد والحقد والغيرة ، واحفظنا يا الله من عيون تترقب حياتنا واكفنا شرها 🙏 pic.twitter.com/woKhd1y25N — RaghebAlama (@raghebalama) August 20, 2022

وكان علامة علق في وقت سابق، على الجدل الذي أثارته الصور، مشيرا إلى أنه تربطه بالسفير ”علاقة عائلية قديمة“.

وأوضح في تصريح نقلته وسائل إعلام عراقية: ”لا شيء عندي لأقوله، لكن تربطني بسعادة السفير علاقة عائلية قديمة وليست جديدة وأنا وعائلتي نكن له ولعائلته كل الاحترام والمحبة“.

ونشر الفنان اللبناني الصور التي جمعته بالسفير وزوجته ميسم الربيعي، عبر حسابه في ”تويتر“، ليوجه شكره للسفير وزوجته على ”الاستضافة الرائعة“، واصفا أجواء اللقاء بأنها ”قريبة من القلب ومليئة بالحب والفرح“.

شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب.

أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح 🙏❤️#راغب_علامة pic.twitter.com/ZyEQiENxm1 — RaghebAlama (@raghebalama) August 19, 2022

وشكلت تلك الصور محور حديث النشطاء العراقيين الذين أبدوا استغرابهم واستياءهم من تصرفات زوجة السفير التي احتضنت الفنان اللبناني وتفاعلت معه بنظرات ”عاطفية وغير لائقة“، وفق ما وصف النشطاء.

راغب علامة يشكر السفير العراقي في الاردن على حسن الضيافة 😯😯😯 pic.twitter.com/5HY49VYf7l — MITHAK SALEH (@MITHAKSALEH) August 20, 2022