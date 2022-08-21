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تعليق جديد من راغب علامة بعد أزمة صوره مع زوجة السفير العراقي بالأردن
تاريخ النشر: 21 أغسطس 2022 8:45 GMT
تاريخ التحديث: 21 أغسطس 2022 10:10 GMT

تعليق جديد من راغب علامة بعد أزمة صوره مع زوجة السفير العراقي بالأردن

لا تزال صور الفنان اللبناني راغب علامة، مع زوجة السفير العراقي في الأردن، تثير جدلا واسعا. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بشأن الصور التي نشرها راغب

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المصدر: فريق التحرير

لا تزال صور الفنان اللبناني راغب علامة، مع زوجة السفير العراقي في الأردن، تثير جدلا واسعا.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بشأن الصور التي نشرها راغب علامة، من زيارته إلى منزل سفير العراق لدى الأردن حيدر العذاري، وظهور الفنان اللبناني مع زوجة السفير في الصور التي اعتُبرت ”غير لائقة“.

وتم التقاط تلك الصور أثناء استضافة السفير وزوجته، للفنان راغب علامة الذي أحيا قبل أيام حفلا غنائيا في مهرجان الفحيص بالأردن.

وعلى إثر الضجة الحاصلة، استدعت وزارة الخارجية العراقية، السبت، سفيرها حيدر العذاري.

وكتب راغب علامة تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“ يبدو أنها تعليق جديد منه بشأن الأزمة.


وجاء في تغريدة الفنان اللبناني: ”اللهم أبعد عنا كل من يحمل لنا في نفسه الحسد والحقد والغيرة، واحفظنا يا الله من عيون تترقب حياتنا واكفنا شرها“.

وكان علامة علق في وقت سابق، على الجدل الذي أثارته الصور، مشيرا إلى أنه تربطه بالسفير ”علاقة عائلية قديمة“.

وأوضح في تصريح نقلته وسائل إعلام عراقية: ”لا شيء عندي لأقوله، لكن تربطني بسعادة السفير علاقة عائلية قديمة وليست جديدة وأنا وعائلتي نكن له ولعائلته كل الاحترام والمحبة“.

ونشر الفنان اللبناني الصور التي جمعته بالسفير وزوجته ميسم الربيعي، عبر حسابه في ”تويتر“، ليوجه شكره للسفير وزوجته على ”الاستضافة الرائعة“، واصفا أجواء اللقاء بأنها ”قريبة من القلب ومليئة بالحب والفرح“.

وشكلت تلك الصور محور حديث النشطاء العراقيين الذين أبدوا استغرابهم واستياءهم من تصرفات زوجة السفير التي احتضنت الفنان اللبناني وتفاعلت معه بنظرات ”عاطفية وغير لائقة“، وفق ما وصف النشطاء.

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