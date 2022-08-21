من هو عبدالمقصود خوجه؟

رحل عن عالمنا المفكر والأديب السعودي عبدالمقصود خوجة، عن عمر ناهز 86 عامًا، وجاءت وفاتُه في أحد المستشفيات الأمريكية حيث كان يتلقى العلاج.

وعبد المقصود محمد سعيد خوجة من مواليد جدة الساحلية عام 1936 ودرس في مدارس الفلاح بمكة المكرمة، ثم أكمل تعليمه في المعهد العربي الإسلامي بدمشق.

استهوته الثقافة في وقت مبكر من حياته، ليتوج ذلك الحب عام 1982 بتأسيس منتدى ثقافي عرف باسم ”الإثنينية“ التي يحضرها الأدباء والمفكرين والصحفيين من داخل السعودية وخارجها.

اتسع صيت الإثنينية الثقافية تلك، وباتت من معالم الحياة الثقافية في المملكة، حيث تم من خلالها تكريم نحو 450عالمًا ومفكرًا وأديبًا على مدار سنوات.

والراحل مؤسّس وعضو شرف في كلّ من بيت التشكيليّين وبيت الفوتوغرافيّين، وعضو شرف في النادي الثقافي الأدبي في جدّة، ونادي مكّة الثقافي الأدبي، وعضو مجلس إدارة النادي العلمي السعودي.

كما أن الأديب خوجة عضو رابطة الأدب الحديث في القاهرة، ومجلس شرف مركز جدّة للعلوم والتكنولوجيا، مجلس الآثار الأعلى، وعضو مؤسّس في مركز خالد الفيصل لإعداد القيادات، والبنك السعودي الأميركي، ومركز تاريخ مكّة المكرّمة.

قدّم خوجة في حياته عدداً من الدراسات المختصّة في المجال الثقافي والإعلامي، كما كُرّم من قبل مجموعة من المجالس والمنتديات في المملكة وخارجها.

وبجانب تلك علاقة خوجة الوثيقة بالثقافة والمثقفين، فإن لرجل الأعمال السعودي بصمته في عالم التجارة والصناعة والاستثمار، فقد كان رئيس مجلس إدارة مجموعة خوجة، وله نشاطات تجاريّة وصناعيّة وعقاريّة متعدّدة في المملكة وخارجها.

شملت حياته العملية العمل في القطاع الحكومي، حيث عُيّن مندوباً من الديوان الملكي إلى المفوضيّة السعوديّة في بيروت، كما عمل في المكتب الصحفي في السفارة هناك، وشغل منصب مدير المكتب الخاصّ للمديريّة العامّة للإذاعة والصحافة والنشر في جدة.

تعد الإثنينية التي أسسها في جدة، محطة بارزة في الحياة الثقافية في المملكة، وفقد كانت أشبه بمؤسسة ثقافية تعقد اجتماعاً مساء كل يوم اثنين في جدة، ليتم الاحتفاء برموز الأدب والشعر والفكر.

ففي ذلك المنتدى الثقافي تم تكريم أسماء مهمة لمعت في مجالات الثقافة والفكر والأدب من الجنسين، مثل زكي قنصل من الأرجنتين، ومن الهند الشيخ أبو الحسن الندوي، والشيخ أحمد ديدات من جنوب أفريقيا، وألكسي فاسيليف من روسيا، وأوليق بريسيسلين، والسفير بنيامين بوبوف، والشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري، وصفية بن زقر، وحياة سندي، ومريم البغدادي، وخولة الكريع.

توجت الإثنينية عملها الثقافي من خلال توثيق اللقاءات مع الشخصيات المكرمة وطباعتها في سلسلة، ليبلغ مجموع إصدارات الاثنينية أكثر من 185 مجلدًا، وجميعها مجانية لا تُباع.