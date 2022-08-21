إلقاء القبض على الراقصة المغربية هيام خلال البث المباشر (فيديو)

ألقت الشرطة المغربية ليلة السبت/ الأحد، القبض على اليوتيوبر ”عائشة الصريدي“، المعروفة بالراقصة هيام خلال بثها فيديو مباشرا.

والصريدي صاحبة قناة ”هبام ستار“ على يوتوب، وتضم 369 ألف مشارك، وكانت تخبر متابعيها على اللايف عن سفرها إلى مدينة شفشاون شمال المغرب في اليوم الموالي، لتلبية دعوة إحدى صديقاتها، حين سمعت طرقا قويا على الباب، وعندما فتحت الباب، أخبرها الطارق أنه من الشرطة، وطلب منها مرافقته.

وسألت هيام ”ما السبب؟“، فكان الجواب “ ستعلمين في قسم الشرطة، أوقفي اللايف“، فطلبت فرصة لارتداء جلبابها ثم انتهى البث المباشر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها الراقصة هيام، فسبق أن ألقي القبض عليها قبل سنة، بعد الضجة التي أثارها فيديو تظهر فيه وهي تهين طفلتها التي لم تتجاوز الثالثة بكلام ناب، وتهدد بتعريضها للقتل أو هتك العرض، لأنها تسببت في تعطيل آلة غسل الملابس.

وأثار تصرفها وقتها الشكوك حول تعاطيها المخدرات، بينما أكد آخرون أنها غير متزنة نفسيا بسبب الظروف الاجتماعية التي مرت بها في حياتها، وتحدثت عنها في عدة حوارات صحفية.

وقامت الشرطة خلال الاعتقال بعرضها على الطب النفسي، حسب تصريحاتها الإعلامية بعد إطلاق سراحها، كما اعترفت أنها تتلقى علاجا مهدئا وصفته لها طبيبة.

و“الراقصة هيام“ لا تمتهن الرقص ولا تتقنه حتى، فهي من الشخصيات التي ظهرت واشتهرت خلال فترة الحجر الصحي في ظل وباء كورونا، حين قررت عائشة الصريدي، المطلقة والمحجبة والأم لطفلين، أن تتحول إلى الراقصة هيام للخروج من الفقر، بعد الدعم المادي الذي قدمته الدولة للفنانين.

وياتي اعتقال ”الراقصة هيام“ بعد 3 أيام من اعتقال اليوتيوبر ”رضا ولد الشينيوة“، بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية عمله.

حيث دخل في مشادة مع عنصر من الأمن داخل المحكمة بالدار البيضاء، بينما كان يعتزم تقديم شكوى بيوتيوبر آخر، ليتم اعتقاله ومتابعته قضائيا.