بعد ظهورها بوزن زائد.. ميار الببلاوي توجه رسالة لشيرين

وجهت الإعلامية والفنانة المعتزلة ميار الببلاوي رسالة إلى مواطنتها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عد ظهورها مؤخرا بوزن زائد أثناء تكريمها من إحدى الجامعات.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت الجدل مؤخرا بعد ظهورها بوزن زائد، أثناء تكريمها بإحدى الجامعات، مما أثار مخاوف جمهورها بعد ما مرت به من أزمة مع زوجها السابق حسام حبيب.

وقالت ميار الببلاوي في فيديو عبر حسابها على فيسبوك: ”أنا شفت الفنانة الكبيرة النجمة شيرين عبد الوهاب وهي طالعة تتكرم من كام يوم، وشفت الفستان اللي هي لابساه والوزن اللي وصلت له“.

وأضافت: ”شيرين فوقي لنفسك وولادك، الدنيا مش بتقف على حد اسأليني أنا، كلنا اتصدمنا واتطلقنا وفشلنا، وإنت مش ملك نفسك إنت ملك جمهورك بفنك، وقبل ما تكوني ملك جمهورك إنت مثل أعلى لبناتك“.

وواصلت: ”أنا عارفة إن حبك كان جامد والعلاقة كانت حلوة، قومي اقفي واثبتي وجودك، والبسي أحلى حاجة، وارجعي تاني ظبطي وزنك“.

وأردفت: ”أرجوكي بناتك كده يا إما هيبقوا عبيد لأزواجهم يا إما مش هيدخلوا في أي علاقة، وإحنا منتظرين شيرين اللي بنحبها، الجدعة المصرية الأصيلة، تاخد الخبطة وتقف تاني بـ 100 راجل“.

وتابعت: ”مينفعش بنتك تشوفك كده منهارة بالطريقة دي، عايزة تبعتيله رسالة إنك اتدمرتي؟ مينفعش تقوليله كده أو انتي من بعده زهدتي من الدنيا؟، بس أنا بحبك يا شيرين أوي وكان عندي ولد واتعرضت لنفس الموقف ومعايا ابني واتطلقت وكنت متعلقة بيه، ولكن الدنيا مشيت واتجوزت بعدها أكتر من مرة والدنيا مفرقتش معايا، عارفة إنه كان حبك جامد أوي، اقفي واثبتي وجودك وظبطي وزنك، اتخضيت من وزنك“.