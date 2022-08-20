نسرين طافش تعلق على أنباء انفصالها عن شريف الشرقاوي

علقت الفنانة السورية نسرين طافش على أنباء انفصالها عن زوجها الطبيب المصري شريف الشرقاوي، مستشهدة بمقولة للكاتبة الإماراتية عائشة المهيري.

وكانت أنباء قد انتشرت على الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير حول انفصال الفنانة السورية عن زوجها الطبيب المصري.

ونشرت نسرين طافش عبر خاصية استوري على حسابها الشخصي على إنستغرام، مقولة لـ عائشة عبد الله المهيري: ”في الصمت حياة أخرى، لا يعرفها من اعتاد الضجيج في أفكاره وكلماته وتصرفاته، والمتصلون بأنفسهم لديهم جمال في داخلهم يشغلهم كثيرا عن متابعة ما لا يعنيهم ويثريهم ويبهجهم“.

وأضافت: ”لاتستطيع أن تحيا مثلهم ونفسك تتغذى على السطحية والفضول.. الجمال والعمق لا ينفصلان“.

وقالت في رسالة أخرى: ”تعلم فن الهدوء في كل شيء، لا تسمح بكل أنواع الضجيج أن تغزو دائرتك الخاصة، اهدأ بأسلوب حقيقي وكن هنيئا ومطمئنا، وكن مستمتعا بخصوصية كينونتك الجميلة، ستدرك لاحقا بأن كثيرا من الرضا مع مزيد من الراحة وتخفيض أهمية كثير من الأشياء كفيل بأن يصنع رفاهيتك“.

وفي السياق ذاته علق الطبيب المصري شريف الشرقاوي زوج الفنانة السورية نسرين طافش على أنباء انفصالهما من خلال ستوري عبر حسابه على إنستغرام قائلا: ”نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها.. نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها“.

وأضاف: ”من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم“.

وأثارت الفنانة السورية نسرين طافش الشكوك حول انفصالها عن زوجها الطبيب المصري شريف الشرقاوي، بعد حذفها صورهما معا من على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وتداولت الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي الخطوة التي قامت بها الفنانة السورية، متسائلة عن السبب، وهل هو انفصال أم بسبب هجوم النشطاء عليها بعد ظهورها في أكثر من صورة جريئة مع زوجها، ولم تعلق طافش على هذه الأنباء حتى الآن.