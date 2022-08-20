أول تعليق من شريف الشرقاوي على أنباء انفصاله عن نسرين طافش

علق الطبيب المصري شريف الشرقاوي زوج الفنانة السورية نسرين طافش على أنباء انفصالهما بعد قيامها بحذف جميع الصور التي تجمع بينهما من حسابها على ”إنستغرام“.

وكانت أنباء قد انتشرت على الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير حول انفصال الفنانة السورية عن زوجها الطبيب المصري.

ونشر شريف الشرقاوي صورة تجمع بينه وبين زوجته نسرين طافش عبر خاصية استوري على حسابه في ”إنستغرام“ وعلق عليها قائلا: ”نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها.. نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها“.

وأضاف: ”من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم“.

وأثارت الفنانة السورية نسرين طافش الشكوك حول انفصالها عن زوجها الطبيب المصري شريف الشرقاوي، بعد حذفها صورهما معا من على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وتداولت الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي الخطوة التي قامت بها الفنانة السورية، متسائلة عن السبب، وهل هو انفصال أم بسبب هجوم النشطاء عليها بعد ظهورها في أكثر من صورة جريئة مع زوجها، ولم تعلق طافش على هذه الأنباء حتى الآن.

وأكدت الفنانة السورية تولين البكري في معرض حديثها عن خلافها مع نسرين طافش (لم تذكر اسمها) أنها انفصلت عن زوجها، موضحة أن سبب الخلاف بينهما هو أن نسرين تعتقد أنها على علاقة مع زوجها، موضحة: ”أو من كان زوجها لأنها اطلقت منه“.

وأضافت تولين البكري خلال لقائها، الجمعة، مع الإعلامية رابعة الزيات في برنامج ”شو القصة“: ”تلقيت رسالة مليئة بالتهديدات والألفاظ البذيئة من تلك ”النجمة“، التي وصفتها بأنها ”لا تمت للإنسانية بصِلة، دون أن تعرف سببًا لهذه الشتائم“.

وأكدت أنها ”عرفت السبب فيما بعد، وهو أنها تعتقد أنها على علاقة مع زوجها“.

وأضافت الفنانة السورية موجهة حديثها إلى تلك الفنانة: ”مين جوزك؟.. يشهد الله أنني لا أعرف شكل هذا الشخص الذي كان زوجها.. هي الآن مطلقة.. وأرسلت لها رسالة قلت فيها: مين زوجك هذا الذي أنزل بمستواي وأتعرف عليه.. أنا سأبكيكِ بدل الدموع دمًا“.