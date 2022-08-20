تولين البكري تؤكد طلاق نسرين طافش وشريف الشرقاوي

أثارت الفنانة السورية نسرين طافش الشكوك حول انفصالها عن زوجها الطبيب المصري شريف الشرقاوي، بعد حذفها صورهما معا من على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وتداولت الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي الخطوة التي قامت بها الفنانة السورية، متسائلين عن السبب، وهل هو انفصال أم بسبب هجوم النشطاء عليها بعد ظهورها في أكثر من صورة جريئة مع زوجها، ولم تعلق طافش على هذه الأنباء حتى الآن.

وأكدت الفنانة السورية تولين البكري في معرض حديثها عن خلافها مع نسرين طافش (لم تذكر اسمها) أنها انفصلت عن زوجها، موضحة أن سبب الخلاف بينهما هو أن نسرين تعتقد أنها على علاقة مع زوجها، موضحة: ”أو من كان زوجها لأنها اطلقت منه“.

وأضافت تولين البكري خلال لقائها، الجمعة، مع الإعلامية رابعة الزيات في برنامج ”شو القصة“: ”تليقت رسالة مليئة بالتهديدات والألفاظ البذيئة من تلك ”النجمة“، التي وصفتها بأنها ”لا تمت للإنسانية بصِلة، دون أن تعرف سببًا لهذه الشتائم“.

وأكدت أنها ”عرفت السبب فيما بعد، وهو أنها تعتقد أنها على علاقة مع زوجها“.

وأضافت الفنانة السورية موجهة حديثها إلى تلك الفنانة: ”مين جوزك؟.. يشهد الله أنني لا أعرف شكل هذا الشخص الذي كان زوجها.. هي الآن مطلقة.. وأرسلت لها رسالة قلت فيها: مين زوجك هذا الذي أنزل بمستواي وأتعرف عليه.. أنا سأبكيكِ بدل الدموع دمًا“.

وأكدت تولين أنها ”انتقمت منها دون تخطيط منها“، قائلة: ”بفضل الله رب العالمين ما احتجت للتفكير.. الله سبَّب الأسباب، وجعلني آخذ حقي وحق كل الذين آذيتهم.. آذيتها بالرسالة“.

ورفضت تولين الكشف عن كيفية انتقامها من تلك الفنانة، مما يوحي بأنه من الممكن أن يكون لها يد في طلاقها بعد أقل من شهرين على زواجها.

وتصدر اسم نسرين طافش محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بحذف صورها مع زوجها بعد أقل من شهرين على زواجهما.