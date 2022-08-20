بعد اتهامه بالاغتصاب.. عبدالله رشدي يتوعد "الضباع"

توعد الداعية المصري عبدالله رشدي من وصفهم بـ ”الضباع“ باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، وذلك بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب سيدة عراقية تدعى جيهان.

وكتب رشدي عبر تويتر: ”أعلم أنهم يجتهدون.. ويعملون بكَدٍّ ليسقِطوا رمزاً أقَضَّ مضاجِعَهم؛ لسنا بلُقمَةٍ سائغة، الأسودُ لا تَصنَعُ ما يُضْعِفُها أمامَ الضِّباعِ. فاهم يا ضَبْع منك له!؟“.

وأضاف الداعية المصري: ”سيحاسب بالقانون كل خائض بالتشهير جرْياً وراء ادَّعاءات خيالِيَّة دون سَنَدٍ. ماضون بعونِ الله نحوَ المزيدِ من إيجاعِكم“.

أعلم أنهم يجتهدون..ويعملون بكَدٍّ ليسقِطوا رمزاً أقَضَّ مضاجِعَهم؛ لسنا بلُقمَةٍ سائغة، الأسودُ لا تَصنَعُ ما يُضْعِفُها أمامَ الضِّباعِ.

فاهم يا ضَبْع منك له!؟

سيحاسب بالقانون كل خائض بالتشهير جرْياً وراء ادَّعاءات خيالِيَّة دون سَنَدٍ.

ماضون بعونِ الله نحوَ المزيدِ من إيجاعِكم. — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) August 19, 2022

ولم يشر الداعية المصري أو يلمح من قريب أو بعيد لهوية أولئك الأشخاص الذين وصفهم بـ ”الضباع“.

وكان رشدي قد استبق تلك التغريدة بأخرى نفى فيها الاتهامات التي طالته بمحاولة اغتصاب سيدة عراقية وخداعها من أجل الارتباط بها بزواج المتعة، على حد ما صرحت به السيدة نفسها في مقطع فيديو.

وعلق رشدي على الاتهامات قائلاً: ”وصلني هذا السيناريو الخياليُّ السَّاذَجُ الذي لا يقنعُ به طفلٌ رضيع! وقد جَرَتْ عادَتُنا أن نترفَّعَ عن مثلِ هذا العبثِ الذي يدل على فشلِ كاتبه في تأليفِه وحيازتِه جائزة أفشل مُلَفِّق في ٢٠٢٢.. وجارٍ اتخاذُ الإجراءاتِ القانونيةِ حيالَ هذا التشهير بالخيال والباطل“.