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منوعات

هنا الزاهد تنشر صورتها بالحجاب من أمام الكعبة
تاريخ النشر: 20 أغسطس 2022 16:20 GMT
تاريخ التحديث: 20 أغسطس 2022 16:25 GMT

هنا الزاهد تنشر صورتها بالحجاب من أمام الكعبة

نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد، اليوم السبت، صورة لها وهي ترتدي الحجاب، من أمام الكعبة المشرفة بالحرم المكي في المملكة العربية السعودية. ويبدو أن الفنانة

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المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد، اليوم السبت، صورة لها وهي ترتدي الحجاب، من أمام الكعبة المشرفة بالحرم المكي في المملكة العربية السعودية.

ويبدو أن الفنانة المصرية تؤدي شعائر العمرة هذه الأيام، وهو ما يتضح من الصورة التي نشرتها في حرم الكعبة، وعلقت عليها قائلة: ”الحمدلله“.

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وحظيت صوروة الفنانة بإشادة واسعة من جانب المعلقين والمتابعين، الذين دعوا لها بالقبول وتمنوا لها الأجر والثواب بعد أداء العمرة.

وكان من بين المتفاعلين مع الصورة عدد من زملاء الفنانة من الفنانين والفنانات المصريين مثل ميان السيد ومحمود عبدالمغني وآخرين.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد الفنية كانت المشاركة في فيلم ”بحبك“ إلى جانب الفنان تامر حسني، وحضرت العرض الخاص للفيلم في السعودية.

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