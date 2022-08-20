شمس الكويتية: أسعد أوقاتي في المقابر

أثارت الفنانة شمس الكويتية الجدل خلال فيديو متداول عبر الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث خلاله أن أسعد أوقاتها تكون في المقابر.

وقالت شمس الكويتية في الفيديو الذي تتحدث خلاله إلى مجموعة من أصدقائها، ”لما كنت في ألمانيا كانت أسعد أوقاتي في المقابر أقسم بالله.. ناوية أسوي رحلة 3 أيام أنام وآكل وأشرب.. أبي أعلم الناس تنتصر على الخوف من الموت“.

وأضافت الفنانة الكويتية: ”هقعد واتبسط وآكل وأشرب.. وعند مقابر المسيحيين أحط ميوزك، وعند مقابر المسلمين أحط قرآن“.

وأثارت الفنانة شمس الكويتية الجدل خلال الساعات الماضية بسبب حديثها عن أجرها بالإعلانات، والتي قالت عنه إن المعلنين إذا أرادوا أن يدفعوا لها أجرها عليهم أن يبيعوا شركاتهم حتى يحصلوا على أجرها.

وتعرضت شمس للهجوم من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوها بالغرور.

وكانت الفنانة شمس الكويتية، أعلنت الشهر الماضي عن عزمها مقاضاة والدتها؛ لأنها ”لم تستشرها قبل أن تلدها“.

ونشرت الفنانة شمس مقطع فيديو عبر صفحتها على سناب شات، قالت فيه: ”أحب أوجه دعوة لأي محامٍ شاطر على سناب.. أريد أن أرفع قضية على أمي.. شلون تجيبني من دون ما تستشيرني.. شلون تولدني من دون ما تسألني تبين تجين أو لا ؟.. الوضع حلو أو لا ؟“.

وأضافت: ”من حقي أرفع قضية عليها وأطالبها بتعويض.. أريد أطالبها بتعويض عن كل ضربة ضربتني إياها“.

وتفاعل عدد من المتابعين مع مقطع الفيديو، موجهين انتقادات للفنانة شمس الكويتية، فيما استهجن أحد المعلقين ما وصفه بـ“الاعتراض على خلق الله“.

جدير بالذكر أن شمس الكويتية دائما ما تثير الجدل سواء بتصريحاتها أو بإطلالاتها الجريئة.