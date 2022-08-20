حكاية "النقاش" الذي أصبح حديث السوشيال ميديا في مصر

تحول شاب مصري بسيط يعمل ”نقاشًا“ إلى نجم بسبب مقطع فيديو نشره أثناء عمله وهو يغني ”بكرا يا حبيبي“، وهي إحدى أغنيات الفنانة وردة، التي أبدع النقاش في غنائها ما نال إعجاب النشطاء والنجوم، ليحول دفة ”الترند“ تجاهه.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، حتى وصل إلى العديد من الفنانين الذين أعربوا عن إعجابهم بموهبة الشاب الغنائية، وبخامة صوته التي تفوقت على العديد من المطربين المتواجدين على الساحة الغنائية.

ولعل الفيديو الذي نشره الشاب غير آبه به كان بمثابة مفتاح لباب الشهرة والنجومية، حيث شارك الشاعر المصري عمرو حسن الفيديو عبر حسابه على ”فيسبوك“، مطالبًا الجمهور بمحاولة الوصول إلى هذا الشاب وإيصاله إليه ليشاركه المسرح في حفله القادم.

ونشر عمرو حسن بعدها تدوينة يعلن فيها أنه وصل إلى الشاب، قائلًا: ”لاقيناه يا جماعة يا رب بس يوافق يتعاون معايا في الحفلة الجاية“.

كما أعلن المطرب والملحن المصري رامي جمال عن إنتاجه لأغنية له، قائلًا: ”أنا عاوز حد يوصلني بالراجل الجميل الجدع ده أبو صوت مسمعتوش من زمان.. ضروري ضروري أنا عاوز أغني معاك أغنية دويتو.. وعاوز أعملك أغنية ليك هدية مني، ولو ربنا كتبلك قبول وأنا شايف إنه فعلا كاتبله أعملك ألبوم ننضف بيه“.

كما أن هناك العديد من النجوم الذين عبروا عن إعجابهم بصوت الشاب، من بينهم الفنانة منى زكي، وريهام عبدالحكيم، ولطيفة، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم.

وتواصل مراسل ”إرم نيوز“ في مصر مع المطرب النقاش الذي يدعى أحمد سالم، وقال: ”أنا مندهش من اللي بيحصل كأنه حلم أعيش فيه، فلم أتخيل يومًا أن يحدث ذلك، خاصة وأنني لم أفكر في احتراف الغناء نهائيًا، ليس لأنني لا أحبه، ولكن بسبب ظروفي المادية التي جعلتني أمتهن (النقاشة) في سن صغير مع أبي الذي ورثت عنه هذه المهنة“.

وأضاف أحمد سالم: ”هذا الفيديو منذ عام تقريبًا، ولا أعلم لماذا تم تداوله الآن على هذا النطاق الواسع، حيث إنني سافرت إلى الإمارات لأعمل من أجل تربية أخواتي البنات، حيث إنني كنت الولد الوحيد بين إخوتي قبل أن يأتي أخي الصغير، وحينها أعجب أحد أصدقائي بصوتي، وأخبرني بأنني أملك خامة صوت قوية، وقام بتصوير الفيديو المنتشر أثناء قيامي بعملي، ولم يكن يخطر بذهني أنه يكون سببًا في كل ما حدث“.

وتابع: ”تفاجأت بأن العديد من الفنانين يمتدحون صوتي، وتلقيت العديد من الاتصالات من الفنانين من بينهم طبعًا الفنان رامي جمال الذي أمطرني بالعديد من عبارات المدح التي أخجلتني وأشعرتني بالفخر في الوقت نفسه، وأكد لي أنه سيبدأ التحضير لأغنية تجمع بيني وبينه، إضافة إلى أغنية أخرى سأغني بها بمفردي“.

وعن شعوره بعد تصدره التريند وكونه أصبح مشهورًا، قال أحمد سالم: ”أنا مش متخيل اللي بيحصل أصلًا.. أنا حاسس إني في حلم.. والحمد لله وبشكر كل الناس اللي أشادت بي وبشكر كل الفنانين اللي دعموني“.