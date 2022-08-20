بعد "فيديو جريء".. هل حذفت نجود الفهد حسابها على "سناب شات"؟

تفاجأ متابعو مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ”نجود الفهد“ باختفاء حسابها على ”سناب شات“ بعد نشر ”فيديو جريء“ على الحساب أثار جدلا واسعا.

وكانت حسابات إخبارية مهتمة بأخبار المشاهير قد نقلت عن ”الفهد“ أنه ”تم اختراق حسابها من مجهولين، حيث قاموا بنشر مقطع فيديو جريئا من أجل تشويه صورتها“.

ولم تكشف المشهورة السعودية سبب اختفاء حسابها، إن كان بإرادتها ام تم السيطرة عليه من قبل آخرين وإغلاقه.

وكانت قد كشفت بعد ساعات من الهجوم عليها من قبل متابعيها، إثر نشر الفيديو أنه تم اختراق حسابها على ”سناب شات“.

ومؤخرا تبادلت مشهورتا مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية نجوى العبدالله ونجود الفهد الاتهامات والتهديدات.

جاء ذلك على خلفية محاولة إثبات كل منهما الصداقة التي كانت تجمعهما بمواطنتهما ساز القحطاني، التي لقيت مصرعها في آذار/مارس الماضي، إثر حادث مروري مروع.

واستغلت ”نجوى“ حادثة القحطاني للنيل من غريمتها ”نجود“، إذ أكدت عبر حسابها في ”سناب شات“ أن ”ساز“ طردت ”الفهد“ من شقتها قبل وفاتها بنحو ما يقارب أسبوعين، بعد اكتشافها أن الأخيرة كانت تسيء لها بين الناس.

وأضافت أنها ”سبق وحذرت ساز من نجود الفهد“، متهمة نجود الفهد بأنها ”كانت تستغل ساز القحطاني من الناحية المالية“.

وسارعت نجود الفهد للرد على نجوى العبدالله، لتؤكد أنها هي من كانت صديقة ساز القحطاني وليس نجوى.

وهاجمت الفهد، مواطنتها العبدالله، بألفاظ بذيئة ووصفتها بأنها ”حثالة المجتمع“، متهمة إياها بالبحث عن الشهرة باستغلال اسم ساز القحطاني واستغلال اسمها.

واتهمت نجود الفهد، نجوى العبدالله، بأنها أطلقت الشائعات عن تفاصيل وفاة ساز، على غرار أنها كانت برفقة شخص لحظة وفاتها وأنها احترقت، لافتة إلى أن كل ما روجته غير صحيح.

وشددت على أنها ”كانت الصديقة المقربة الوحيدة لساز“، مضيفة أن ”خلافات وقعت بين نجوى العبدالله وساز القحطاني وأن علاقتهما مقطوعة“.