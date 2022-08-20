فنانة لبنانية: ياسمين صبري "تتسلى" لتصدر الترند

انتقدت الفنانة اللبنانية جيهان قمري، الفنانة المصرية ياسمين صبري، مشيرة إلى أنها ”ليست ممثلة جيدة، لكنها تجيد صناعة الترند بسبب جمالها“.

وقالت ”قمري“ خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج ”نص الكلام“ الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر قناة ”النهار“ المصرية إن ”الفن مش ترند وإني راكبة طيارة خاصة وألبس براند“.

وأضافت: ”المال ليس هو من يصنع أناسًا ناجحين، فالناجحون هم من يجلبون المال وليس العكس“.

وتابعت: ”ما أغضبني أن هناك من لا يجد الطعام بسبب الوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم العربي“.

وأشارت إلى أنه ”من غير المعقول أن تقوم باستفزاز الفقراء بطائرتها الخاصة ومجوهراتها باهظة الثمن“، مشيرة إلى أنها ”تقوم بذلك من أجل التسلية وتصدر الترند“.

وأردفت: ”أنا مش غيرانة منها.. أنا بحب شخصيتها، لكن مش بشوفها ممثلة شاطرة“.

وأكدت أن ”ياسمين صبري جميلة للغاية وناجحة في أن تظل فوق عرش الترند، ولكن في حالة مقارنتها بدينا الشربيني على سبيل المثال ستتفوق الأخيرة“.

وعن سبب قيامها ببطولة أعمال فنية، قالت جيهان إن ”الموهبة لم تعد المقياس لتقديم أدوار البطولة، فرأس المال هو المتحكم الرئيس في الوسط الفني حاليًا“.

وأشارت إلى أن ”الفرصة التي أتت إلى ياسمين صبري تتمناها أي فنانة، وتبقى ”حمارة“ إن لم تستغل هذه الفرصة“.

وطالبت إياها بالعمل على نفسها كممثلة من أجل أن تصبح ممثلة جيدة، واصفة تمثيلها بـ“الفلات“.

وردًا على سؤال راغدة شلهوب، عن أن ”جيهان قمري“ لم تقدم شيئًا بالفن كي تنتقد ياسمين صبري، قالت: ”مش مهم.. ده رأيي، أنا بتكلم على اللي أنا حاساه.. أنا مش فارق معايا.. أنا بتكلم عن إحساسي كممثلة عن ياسمين صبري، ممثلة مش شاطرة، لكنها بتعرف تبقى ترند.. وسيلي الفلوس مش هتبقى كده“.